Del éxito en Breaking Bad a la tormenta personal: Dean Norris se divorcia y vende su millonaria mansión

El actor inició el trámite de divorcio en 2025 y la pareja puso en venta su residencia en California por más de 3,1 millones de dólares.

La propiedad de Temecula tiene 11,37 acres, nueve dormitorios, una casa de huéspedes, piscina infinita y un establo.

Dean Norris , reconocido mundialmente por interpretar a Hank Schrader en Breaking Bad , atraviesa una etapa de tormentosos cambios en su vida personal y económica. El actor está en proceso de divorcio de Bridget Norris , con quien estuvo casado durante más de 23 años, y puso a la venta la propiedad familiar que compartían en Temecula, California.

La residencia salió al mercado en septiembre con un valor de 3.199.267 dólares. La operación se conoció pocos días después de que trascendiera la situación judicial del matrimonio y los problemas financieros de uno de sus emprendimientos comerciales , el histórico Swing Inn Cafe, que solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense .

Bridget Norris presentó la demanda de divorcio el 14 de febrero de 2025 ante un tribunal de Riverside, en California. En la documentación judicial mencionó diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura y estableció el 15 de enero de ese año como fecha de separación.

El matrimonio había empezado el 27 de octubre de 2001, antes de que Dean alcanzara reconocimiento internacional por su participación en Breaking Bad. Durante esos años formaron una familia con cinco hijos.

En su presentación, Bridget solicitó compartir la custodia legal y física de los dos hijos que todavía eran menores de edad al momento de iniciar el trámite. También pidió una compensación económica por manutención conyugal y que la Justicia determine cómo se distribuirán los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Dean respondió a la demanda en mayo de 2025, aunque el expediente todavía no estaba cerrado cuando la noticia se hizo pública en noviembre de este año. El proceso incluye cuestiones patrimoniales que deberán resolverse antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

Por el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas detalladas sobre los motivos de la separación ni sobre las condiciones económicas que están negociando.

El refugio de Dean Norris en venta: así es la imponente propiedad de 11 acres en Temecula

La residencia que Dean y Bridget Norris compartieron durante años está ubicada en una zona residencial de Temecula, al sur de California. El terreno tiene una superficie de 11,37 acres, equivalentes a unos 46.000 metros cuadrados, y combina una vivienda principal con una casa independiente para huéspedes.

Según los registros inmobiliarios, el inmueble fue publicado en septiembre por 3.199.267 dólares. La cifra representa una diferencia importante respecto de los 1.725.000 dólares que el matrimonio habría pagado por la propiedad en 2014.

La construcción principal tiene 6.067 pies cuadrados, mientras que la casa de huéspedes suma otros 1.248. En total, el complejo cuenta con 7.315 pies cuadrados cubiertos, equivalentes a unos 680 metros cuadrados, distribuidos en nueve dormitorios y nueve baños.

El complejo momento que atraviesa el actor tras el fin de su matrimonio

A la ruptura familiar y la venta de la residencia se suma la situación del Swing Inn Cafe, un restaurante histórico de Temecula que Dean y Bridget Norris administraban como parte de sus inversiones comerciales. E

l establecimiento funciona desde 1927 y es conocido por su propuesta de desayunos y comida estadounidense. El actor era cliente habitual antes de involucrarse en el negocio y también participó de su promoción, con apariciones y encuentros con clientes que reconocían su trabajo en televisión.

La empresa que opera el restaurante presentó un pedido de bancarrota bajo el Capítulo 11 el 25 de septiembre, ante un tribunal federal de California. La documentación judicial registró activos por aproximadamente 147.810 dólares frente a obligaciones que alcanzan los 1.811.598 dólares. Entre los problemas informados, una caída de un millón de dólares en los ingresos brutos anuales entre 2024 y 2025.

La noticia llega mientras Norris mantiene su actividad profesional. Su nombre quedó asociado para siempre al agente de la DEA Hank Schrader, uno de los personajes más icónicos de Breaking Bad, serie en la que participó entre 2008 y 2013 y que también lo llevó a formar parte de Better Call Saul.

Lejos de la ficción, el actor enfrenta ahora un proceso judicial que involucra su patrimonio y el cierre de una etapa familiar de más de dos décadas.