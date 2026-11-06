Qué determinó el informe policial sobre la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

Tenía 34 años y había convertido su experiencia personal con la parálisis cerebral en una herramienta para promover la inclusión.

Un documento del condado de Cameron aportó nuevos datos sobre el fallecimiento del intérprete de Walter White Jr. y confirmó la intervención de las autoridades.

La muerte de RJ Mitte , recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, volvió a generar repercusiones después de que se conocieran nuevos detalles de la investigación policial . El actor estadounidense falleció el 12 de octubre en Brownsville, Texas, a los 34 años, y la documentación oficial permitió conocer información que hasta ahora no había trascendido públicamente.

El informe del condado de Cameron confirmó la causa de muerte que había sido comunicada previamente por el representante del artista. El documento también registró la hora en la que fue declarado fallecido y consignó que se solicitaron estudios médicos complementarios.

La noticia había sido anunciada semanas atrás por el equipo de Mitte , que lo recordó como un actor talentoso, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su fallecimiento provocó una fuerte reacción entre sus compañeros de elenco y seguidores de la serie que lo llevó a la fama internacional.

El documento oficial, difundido por Page Six, corresponde a la investigación que se desarrolló en el condado de Cameron , donde se encuentra Brownsville, ciudad en la que vivía el actor. Según los registros, Mitte fue declarado muerto a las 13.32 del 12 de octubre.

El informe estableció que se trató de una muerte por suicidio. Aunque su representante, Sean Riley, ya había confirmado esa circunstancia después del fallecimiento, el nuevo documento permitió conocer la clasificación que quedó asentada en la investigación.

Los registros también indican que se solicitaron una autopsia y análisis toxicológicos. Los resultados de esos estudios no fueron incluidos en la documentación a la que tuvo acceso el medio estadounidense. No se difundieron públicamente conclusiones adicionales sobre esos procedimientos.

La reacción de Bryan Cranston y sus compañeros de Breaking Bad

Una de las reacciones que más repercusión tuvo después de la muerte de Mitte fue la de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, su padre en la ficción. El actor publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y recordó el vínculo que habían construido durante los años de trabajo compartido.

Cranston contó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, después de ser elegido para interpretar a Walter White Jr. en la serie. También destacó su entusiasmo durante las grabaciones y la determinación con la que enfrentaba las exigencias de un rodaje profesional desde muy chico.

El protagonista de Breaking Bad recordó especialmente la relación que mantuvieron fuera del set. Según explicó, ambos habían intercambiado mensajes algunas semanas antes de su muerte con la intención de coordinar un encuentro. La distancia y sus compromisos laborales habían dificultado la posibilidad de llevarlo a cabo.

En una entrevista posterior, Cranston volvió a referirse al fallecimiento y se mostró visiblemente afectado. Contó que todavía intentaba entender lo ocurrido y se preguntó si su compañero había querido hablar con él sobre alguna situación personal que estuviera atravesando. También aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de buscar ayuda frente a los problemas de salud mental.

Aaron Paul, quien encarnó a Jesse Pinkman, también manifestó su tristeza. El actor expresó que estaba desconsolado por la noticia y le dedicó unas palabras a su antiguo compañero. Dean Norris, que interpretó a Hank Schrader, compartió un recuerdo similar y destacó el cariño que sentía por Mitte desde que era un adolescente y lamentó su pérdida.

Quién era RJ Mitte y cómo llegó a Breaking Bad

Roy Frank Mitte III, conocido artísticamente como RJ Mitte, nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi. Fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años, una condición que también tenía el personaje que interpretó en la ficción creada por Vince Gilligan.

Su experiencia personal tuvo un papel importante en la construcción de Walter White Jr. A diferencia de otros intérpretes que deben investigar desde cero una condición para representar a un personaje, Mitte conocía de primera mano algunas de las dificultades que atravesaba el adolescente de la serie. Para el papel, además, trabajó en cuestiones puntuales de su forma de caminar y hablar.

Mitte se incorporó al proyecto cuando tenía 14 años, durante el proceso de selección del elenco. Breaking Bad empezó a filmarse en 2007 y se estrenó en 2008. La producción tuvo cinco temporadas y se convirtió en una de las series más reconocidas de la historia. Su personaje, conocido también como Flynn, fue una pieza fundamental de la historia familiar de Walter y Skyler White.

Después del final de la serie, el actor participó en otras producciones, entre ellas Switched at Birth, The Recall, Triumph y Guardians of Justice. También desarrolló una carrera vinculada al modelaje y participó en campañas y actividades relacionadas con la representación de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Cuándo no se encontraba en un set, Mitte aprovechó su reconocimiento para impulsar iniciativas de inclusión. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidir la Mitte Foundation, una organización orientada a proyectos solidarios y comunitarios. Su trabajo buscó ampliar las oportunidades para artistas con discapacidad y cuestionar los estereotipos que todavía atraviesan a Hollywood.