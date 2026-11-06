De estrella Disney a billonaria del espacio: el giro millonario en la carrera de Bridgit Mendler

Tras dejar las pantallas, la famosa actriz desarrolló un proyecto tecnológico que llamó la atención de grandes inversores.

Bridgit Mendler construyó una carrera que va mucho más allá de su paso por Disney Channel.

Algunas de las estrellas millonarias que alcanzaron la fama durante su adolescencia deciden continuar sus carreras frente a las cámaras. Pero hay otras que aprovechan esa primera etapa para explorar caminos diferentes , incluso en rubros que no tienen relación con el entretenimiento.

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Ese fue el caso de una actriz y cantante que, después de protagonizar una de las series más populares de Disney Channel , decidió apostar por su formación académica y los negocios. Su nueva actividad no solo llamó la atención por el cambio de profesión, sino también por los millones que consiguió en los últimos años.

Bridgit Mendler pasó de interpretar a Teddy Duncan en "¡Buena suerte, Charlie!" a estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y graduarse en Derecho en Harvard. La actriz estadounidense, que alcanzó la fama durante la década de 2010, construyó una trayectoria muy distinta a la que muchos imaginaban para una estrella juvenil.

Además de su participación en la serie de Disney Channel, Mendler protagonizó la película "Lemonade Mouth" y desarrolló una carrera musical. Su canción "Ready or Not", lanzada en 2012, fue uno de sus mayores éxitos.

De todas formas, con el paso de los años empezó a alejarse de la industria del entretenimiento para concentrarse en sus estudios. Después de formarse en la Universidad del Sur de California, obtuvo una maestría en el MIT en 2020.

También inició un doctorado en esa institución, aunque en 2024 aclaró que había suspendido temporalmente esos estudios por motivos familiares. Ese mismo año completó su formación en la Facultad de Derecho de Harvard, donde obtuvo el título de Juris Doctor.

Su interés por las telecomunicaciones y la tecnología espacial terminó convirtiéndose en una empresa. En 2022 cofundó Northwood Space junto con su esposo, Griffin Cleverly, y el ingeniero de software Shaurya Luthra. Mendler asumió como directora ejecutiva de la compañía, mientras que Cleverly quedó a cargo de la dirección tecnológica.

La empresa desarrolla infraestructura terrestre para facilitar la comunicación entre satélites y operadores en la Tierra. Su propuesta consiste en fabricar antenas modulares y ofrecer una red compartida, para que los clientes puedan transmitir información sin construir sus propias estaciones.

Su formación académica fue clave para desarrollar una carrera alejada del entretenimiento. Gentileza - Northwood Space

La ronda de $375 millones que disparó la valuación de Northwood Space

Northwood Space anunció el 2 de noviembre de 2026 una ronda de financiación de u$s375 millones que elevó su valuación a u$s2.000 millones. La operación fue fundamental para el progreso de la compañía fundada por Mendler y confirmó el interés de los inversores por su tecnología.

La ronda Serie C estuvo encabezada por Andreessen Horowitz y DFJ Growth. También participaron firmas como Alpine Space Ventures, Washington Harbour Partners, Stepstone Activate e In-Q-Tel. El crecimiento financiero de Northwood fue rápido e incluye:

2024: u$s6,3 millones en capital inicial

2025: u$s30 millones en una ronda Serie A

enero de 2026: u$s100 millones en una ronda Serie B

noviembre de 2026: u$s375 millones en una ronda Serie C

Con esta última operación, la empresa acumuló u$s511,3 millones en financiación desde sus primeras etapas. El negocio también empezó a sumar contratos relevantes, a principios de 2026 Northwood consiguió un acuerdo de u$s49,8 millones con la Fuerza Espacial de Estados Unidos para colaborar con su red de control de satélites.

Entre sus mayores desarrollos se encuentran las antenas Portal, que usan tecnología de matriz en fase para establecer comunicaciones con múltiples satélites, y los equipos Prism, diseñados para transmitir grandes volúmenes de información. La compañía ya instaló seis estaciones con capacidad para operar en distintas órbitas, distribuidas en dos continentes.

Además, inauguró una fábrica y sede central de 17.200 metros cuadrados en Torrance, California. Actualmente cuenta con más de 140 empleados y proyecta incorporar otros 400 trabajadores durante los próximos tres años.

El crecimiento de sus proyectos empresariales despertó el interés del mundo de los negocios. Gentileza - Northwood Space

¿A cuánto asciende el patrimonio neto actual de Bridgit Mendler?

El patrimonio neto de Bridgit Mendler se estima actualmente en unos u$s200 millones. Es fundamental tener en cuenta que Mendler es una de las tres fundadoras de la empresa, pero no se conoce públicamente qué porcentaje exacto conserva después de las sucesivas rondas de inversión.

Cada vez que una compañía incorpora nuevos inversores a través de la emisión de acciones, la participación porcentual de sus propietarios anteriores puede reducirse. Mendler podría conservar una participación de entre el 8,125% y el 12,1875%, lo que ubicaría el valor de sus acciones entre:

participación del 8,125%: u$s162,5 millones

participación del 10,15625%: u$s203,1 millones

participación del 12,1875%: u$s243,75 millones

Su esposo también posee una participación como cofundador, así que si ambos mantuvieran el 10% cada uno, su patrimonio conjunto podría ser de u$s400 millones. El crecimiento de Northwood permite que su fortuna siga aumentando lejos de las pantallas.