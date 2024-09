Demandan a Miley Cyrus por "Flowers" por plagiar una canción de Bruno Mars







La demanda afirma que “Flowers” incluye una “explotación” no autorizada de varios elementos de la balada de piano de Mars de 2013 “When I was your man”.

Según la demanda "Flowers" no existiría sin la canción de Bruno Mars.

Miley Cyrus ha sido objeto de una demanda alegando que ella y los coautores Gregory Hein y Michael Pollack copiaron partes de un sencillo de Bruno Mars cuando escribieron su éxito mundial ganador del Grammy "Flowers".

Según la demanda presentada el lunes en Los Ángeles, Tempo Music Investments afirma que “Flowers” incluye una “explotación” no autorizada de varios elementos de la balada de piano de Mars de 2013 “When I was your man”. La demanda también nombra a Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart y varias otras empresas como demandadas acusadas de distribuir “Flowers”.

Tempo posee un porcentaje de los derechos de autor en Estados Unidos de la canción de Mars que adquirió del coautor Philip Lawrence. Mars, junto con los coautores Ari Levine y Andrew Wyatt, no son nombrados como demandantes en la demanda.

La demanda contra Miley Cyrus Aunque la letra de la canción de Mars menciona flores, las similitudes entre las dos no son evidentes si se escuchan de forma casual. Sin embargo, la demanda afirma: "Cualquier fan de 'When I Was Your Man' de Bruno Mars sabe que 'Flowers' de Miley Cyrus no logró todo ese éxito por sí sola. 'Flowers' duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de 'When I was your man', incluido el diseño del tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo que las conecta, ciertos compases del estribillo, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas.

“Es innegable, en base a la combinación y cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que 'Flowers' no existiría sin 'When I was your man'”, continúa la denuncia. “Con 'Flowers', Cyrus, Hein y Pollack han creado una obra derivada de 'When I was your man' sin autorización”.