Sylvester Stallone reclama al productor Irwin Winkler por los derechos de Rocky

Continuó: "Este es un tema doloroso que me devora el alma, porque quería dejar algo de Rocky para mis hijos, pero siempre es bueno escuchar a los fanáticos leales... Sigue golpeando".

Los derechos de la franquicia de Rocky han sido durante mucho tiempo un punto de discordia para Stallone, a quien se le pagó aproximadamente u$s75 mil (por el guión y sus honorarios de actuación) más 10 puntos netos que le reportaron al menos u$s2.5 millones por la primera película, según su Cálculo publicado por el sitio Variety .

Stallone ha revelado que no insistió en el tema de los derechos de propiedad en ese momento porque "había un cierto código de conducta empresarial, tal vez no tanto ahora, pero en aquel entonces, que no altera las plumas de la gallina de los huevos de oro".

La franquicia Rocky se expandió con Creed de 2015 y su secuela dos años después. Una tercera entrega se lanzará el 23 de noviembre, el primer proyecto de Rocky en el que Stallone no aparecerá. Sin embargo, se desempeñará como productor. Irwin también posee los derechos de Creed, ya que es una extensión del universo de películas de Rocky.