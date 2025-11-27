Se casan Marianela Mirra y José Alperovich: todos los detalles de la ceremonia

La ex Gran Hermano y el exgobernador tucumano celebrarán una boda íntima en el departamento donde él cumple prisión domiciliaria, con 30 invitados.

La noticia sorprendió incluso entre quienes venían siguiendo la historia. La relación entre Marianela Mirra , una de las figuras más recordadas de Gran Hermano 2007, y José Alperovich , exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, vuelve a estar en el centro de la escena por un motivo que pocos imaginaban: una boda.

Ambos mantienen un vínculo que se estira a lo largo de dos décadas , con idas, vueltas y un nivel de exposición debido a sus profesiones. Aun así, avanzaron hacia una decisión cargada de tensión pública y de logística particular, por el contexto judicial del exfuncionario.

La ceremonia se realizará este jueves en el departamento donde viven en Puerto Madero , el mismo en el que Alperovich cumple prisión domiciliaria . No será un festejo multitudinario sino un encuentro reducido, organizado a contrarreloj, con detalles muy puntuales propios de una situación fuera de lo habitual.

La pareja formalizará su unión civil durante el mediodía y luego celebrará una reunión íntima en el edificio Zencity, uno de los complejos más conocidos de Puerto Madero. El festejo se hará dentro del departamento de 240 metros cuadrados donde reside el exgobernador, porque no tiene permitido circular por áreas comunes , como el SUM.

La organización del evento tuvo que adaptarse a las condiciones del arresto domiciliario, incluidas las restricciones de la pulsera electrónica , que delimita el espacio en el que Alperovich puede moverse sin activar una alerta. Según trascendió, el perímetro autorizado llega hasta la puerta de entrada y el balcón, donde la pareja comparte un jacuzzi. Esa limitación obligó a armar todo dentro del departamento: desde el montaje del catering hasta la recepción de los invitados.

Serán 30 los asistentes, todos allegados cercanos, un número acotado por razones tanto judiciales como personales. El servicio gastronómico fue contratado a un hotel de la zona y contará con entrada, plato principal, postre, vino y champagne. El cubierto, según estimaciones difundidas, tiene un valor de 205.000 pesos más IVA.

La ceremonia busca ser discreta, aunque alrededor del edificio ya hay movimientos adicionales de seguridad y personal del servicio penitenciario monitoreando la situación.

Los detalles de su relación

La historia entre Mirra y Alperovich no empezó ahora, aunque siempre se movió entre el rumor y algunas confirmaciones indirectas. La ex participante de Gran Hermano lo visitó durante ocho meses en el penal, antes de que le concedieran la prisión domiciliaria. Quienes estuvieron cerca, describen que ella se ocupó de aspectos cotidianos de su salud, como garantizarle medicación y acompañarlo en momentos especialmente duros.

En redes sociales, Mirra publicó mensajes dirigidos a él varias veces, incluso en momentos en los que la presión mediática era más fuerte. No hablaba explícitamente de la relación, pero dejaba frases que generaban especulaciones.

La pareja sostiene que su relación tiene 20 años de idas y vueltas, con períodos en los que se alejaron por completo y otros en los que retomaron el contacto. Ese recorrido, marcado por episodios que nunca terminaron de hacerse públicos, es el que los trae ahora a una unión formal que, para ellos, representa —como dijeron personas cercanas— “la frutilla del postre” de una historia compleja.

Detención Alperovich.jpg José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Foto: NA

José Alperovich y la causa en su contra por abuso

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión, por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y exsecretaria. en un proceso que tuvo una fuerte repercusión nacional y abrió debates sobre el poder político, el silencio institucional y las dificultades de las denunciantes para llegar a una sentencia.

Inicialmente fue detenido en el penal federal de Ezeiza, pero posteriormente se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud. Además, la Justicia lo inhabilitó a tener cargos públicos de por vida.

Actualmente, Alperovich cumple su condena bajo arresto domiciliario y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su prisión en septiembre de 2025, negándole la excarcelación.