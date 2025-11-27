Los herederos de Johnny Cash presentaron una demanda contra una marca de gaseosas por imitar su voz + Seguir en









Los herederos de Cash destacaron un anuncio reciente que contiene un jingle que, según afirman, suena "extraordinariamente" similar a la voz de la leyenda del country.

Los herederos de Cash demandaron a Coca-Cola por un nuevo jingle.

Los herederos de Johnny Cash presentaron una demanda contra Coca-Cola por imitar ilegalmente su voz en una publicidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El martes 25 de noviembre, los herederos presentaron la demanda en Nashville bajo la Ley ELVIS del estado según informa el portal Billboard. Esta es la primera demanda importante presentada bajo la Ley ELVIS, que entró en vigor el pasado julio.

La ley protege la voz de una persona de la explotación no consentida, y los herederos de Cash destacaron un anuncio reciente de Coca-Cola que contiene un jingle que, según afirman, suena "extraordinariamente" similar a la voz de la leyenda del country. El anuncio, que se ha emitido durante los partidos de fútbol americano universitario desde agosto, es interpretado por un artista tributo llamado Shawn Barker.

Además, los herederos de Cash afirman haber autorizado previamente el uso de sus canciones en anuncios ("Ragged Old Flag" y "Personal Jesus" se usaron en las transmisiones del Super Bowl). Sin embargo, los herederos afirman que la marca de gaseosas "ni siquiera se molestó en solicitar una licencia al fideicomiso".

El abogado del patrimonio de Cash, Tim Warnock, escribió: "Robar la voz de un artista es un robo. Es robarle su integridad, identidad y humanidad. El fideicomiso presenta esta demanda para proteger la voz de Johnny Cash y para enviar un mensaje que proteja la voz de todos los artistas cuya música enriquece nuestras vidas".

Qué dice la demanda de los herederos de Johnny Cash contra Coca-Cola Los herederos solicitan una orden judicial para retirar el anuncio ofensivo de las pantallas, junto con una compensación económica por la presunta violación de los derechos de publicidad de Cash. También solicitan una indemnización por daños y perjuicios basada en la supuesta violación de una ley federal contra la publicidad falsa, así como por el incumplimiento de una ley de protección al consumidor de Tennessee. Según Billboard, Coca-Cola no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles. Sin embargo, a pesar de no figurar como demandado, el representante de Barker respondió a la publicación afirmando que su equipo estaba encantado de tener la oportunidad de cantar en el anuncio. “Shawn Barker ha estado actuando con su tributo a Cash 'The Man in Black: A Tribute to Johnny Cash' durante más de dos décadas, recorriendo el mundo compartiendo su amor por la música y las historias de Johnny Cash con fanáticos antiguos y nuevos”, dijo el manager de Barker, Joey Waterman.