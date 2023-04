Día mundial de Los Simpson: la historia detrás de su origen

"Los Simpson son una combinación de mi propia familia y la televisión que vi mientras crecía: muchas familias y sitcoms", explicaba un treintañero Groening en una entrevista de 1991.

"Fueron nombrados a partir de mi propia familia, pero tengo un hermano y hermana que no humillé al nombrar personajes con sus nombres. La verdad, no puedo decir quiénes están más molestos, si los que fueron nombrados o los que no", dijo Groening entre risas.

Los cortos de Los Simpson debutaron en El show de Tracey Ullman (Fox) el 19 de abril de 1987,después de tres temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia que debutó en la Fox el 4 de enero de 1990.

Influencia y legado de Los Simpson

El éxito de Los Simpson llevó a las cadenas de televisión a producir otras series de animación. Esto llevó a un auge de series de este tipo en horario estelar en Estados Unidos durante los años 90 como South Park, Padre de familia, King of the Hill, Futurama (de Groening), y El Crítico. Su influencia fue tal que South Park rindió homenaje a Los Simpson con el episodio "Simpsons Already Did It".

Los Simpson también ha influido en series no animadas, como Malcolm in the Middle, estrenada el 9 de enero de 2000 en la franja horaria posterior a Los Simpson. Malcolm in the Middle también utiliza chistes ocultos y, a diferencia de la mayoría de las comedias de situación, no usa risas enlatadas. Ricky Gervais considera a Los Simpson una influencia principal en su telecomedia británica The Office, también carente de risas enlatadas.

Algunas personalidades que pasaron por Los Simpson

Por la serie han pasado personajes que hacían el papel de actores como Christina Ricci, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Michael Caine, Leonard Nimoy, Tom Cruise, Clint Eastwood, Anthony Hopkins, Glenn Close, Jim Carrey, Anne Hathaway y Tom Hanks, entre otros.

Y desde cantantes y músicos como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Prince, Katy Perry, Lady Gaga y Lenny Kravitz, al astrofísico Stephen Hawking, al tenista Pete Sampras, al futbolista Ronaldo o al director de cine Quentin Tarantino.