Murió el actor Robert Carradine, reconocido por la serie "Lizzie McGuire" y la película "La venganza de los nerds" + Seguir en









Era el miembro más joven del "clan" Carradine, una famosa dinastía de actores. Fue hijo del actor John Carradine y hermano de los actores Keith Carradine, David Carradine, Bruce Carradine y Michael Bowen.

Carradine tenía 71 años.

Robert Carradine, conocido por sus papeles en la serie Lizzie McGuire y la franquicia cinematográfica La venganza de los nerds, murió ayer (lunes 23 de febrero) a la edad de 71 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Era el miembro más joven del "clan" Carradine, una famosa dinastía de actores. Fue hijo del actor John Carradine y hermano de los actores Keith Carradine, David Carradine, Bruce Carradine y Michael Bowen.

El portal Deadline informó que el actor se quitó la vida tras una larga lucha contra el trastorno bipolar. Alcanzó la fama en las películas de culto La Venganza de los nerds como el protagonista Lewis Skolnick. También tuvo pequeños papeles en el clásico de Martin Scorsese Mean Streets, así como en Django Unchained de Quentin Tarantino.

En televisión, sería más conocido por interpretar a Sam McGuire, el padre del personaje principal de Hilary Duff en la serie Lizzie McGuire, de 2001 a 2004. También formó parte del elenco del spin-off de pantalla grande, The Lizzie McGuire Movie, estrenada en 2003.

Su familia confirmó en un comunicado: “Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”.

La declaración concluyó: "Esperamos que su experiencia ilumine y anime a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión". El mensaje de Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine En Instagram, Hilary Duff rindió homenaje a su excoprotagonista con una foto de ambos y el siguiente texto: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Lo siento mucho por él, su familia y todos los que lo amaban". Embed - Hilary Duff on Instagram: "This one hurts. It’s really hard to face this reality about an old friend. There was so much warmth in the McGuire family and I always felt so cared for by my on-screen parents. I’ll be forever grateful for that. I’m deeply sad to learn Bobby was suffering. My heart aches for him , his family, and everyone who loved him. " View this post on Instagram

Temas Series

Películas