Las subastadoras top alcanzan la edad digital

Christie’s informó ayer que pondrá a la venta lo que describió como la primera obra de arte puramente digital ofrecida por una casa de subastas importante. “Everydays - The First 5000 Days”, del artista digital estadounidense conocido como Beeple (su nombre real es Mike Winkelmann), comprende todas las obras de arte que ha realizado a lo largo de 13 años. Christie’s de Nueva York dijo que, al tratarse de un proyecto tan nuevo para la casa de subastas, la puja en la venta en línea del 27 de febrero al 11 de marzo comenzaría en sólo 100 dólares. La obra de arte lleva lo que se conoce como ficha no fungible (NFT por su sigla en inglés), una ficha digital única encriptada con la firma del artista, que verifica su propiedad y autenticidad y se adjunta permanentemente a la pieza. En el lenguaje de la criptoeconomía moderna, una ficha “fungible” es aquella que representa un bien intercambiable digitalmente, como un bitcoin, en tanto que la ficha “no fungible” sólo la lleva aquel bien único, como en este caso una obra de arte digital, lo cual asegura su legitimidad (la tecnología para tal fin se denomina “blockchain”). La subasta llega en un momento de rápida expansión del mercado del arte digital, en el que los artistas utilizan imágenes generadas por computadoras, fotos escaneadas, videos intervenidos y otros medios para crear obras originales. La reciente introducción de las NFT abre camino para que el arte digital se venda del mismo modo que las pinturas y esculturas tradicionales.