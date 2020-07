Grabaciones

=“Homegrown”, Neil Young. Reprise/Warner, 628761.

La sorprendente Norah Jones

El último par de años la cantante Norah Jones no dejó de componer y grabar, además de editar discos del excelente nivel de “Begin again” (2019). También lanzó singles para medios digitales, divirtiéndose en alternar sus músicos habituales de canción en canción. Muchos de esos temas fueron parte de su disco anterior, pero otros tantos quedaron fuera luego de ser grabados y reinterpretados en distintas versiones durante esas sesiones. Todo ese material es el corazón de este imperdible “Pick Me Off The Floor”, que muestra a esta artista en gran estado, luciéndose tanto como pianista como compositora de baladas jazzísticas que tienen el tono exacto entre jazz melancólico y noctámbulo, o canciones entre folk y bluseras. Quien también se luce es el invitado sorpresa a lo largo del álbum, Jeff Tweedy, el músico de bandas de culto como Wilco y Uncle Tupelo. Entre el piano de Jones y las guitarras de Tweedy, más sutiles arreglos de órgano, los 11 tracks de “Pick Me Up Off The Floor” muestran a la hija de Ravi Shankar brillando como nunca.

D.C.

=“Pick Me Up Off The Floor”, Norah Jones. Blue Note/Virgin, EMI 0874884.