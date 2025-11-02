En el catálogo de Disney, las producciones de época siempre logran emocionar al público con historias potentes y personajes inolvidables. Esta serie basada en hechos reales conquistó a millones de espectadores por su intensidad y su retrato humano de la esperanza en medio del horror.
Tenés que verla: Disney tiene a todos atrapados en una serie de época que solo dura 8 capítulos
Disney sorprendió con una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial que combina drama, historia y emoción en solo ocho episodios imperdibles.
Con solo ocho episodios, Fuimos los afortunados se transformó en una de las producciones más destacadas del año. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, combina drama, historia y emociones genuinas, atrapando a la audiencia desde el primer capítulo hasta el último.
De qué trata Fuimos los afortunados, la miniserie furor de Disney
La historia sigue a la familia Kurc, una familia judía polaca que disfruta de una vida estable y feliz hasta que el avance del nazismo destruye todo a su paso. Lo que empieza como una celebración familiar se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir a la guerra y reencontrarse, a pesar de la distancia y el miedo.
Cada miembro de la familia atraviesa un camino distinto: algunos son deportados, otros huyen del continente y otros se esconden bajo falsas identidades. A través de sus vivencias, la serie muestra la fuerza del amor, la fe y el deseo de volver a empezar incluso en los tiempos más oscuros.
Fuimos los afortunados emociona por su realismo y la forma en que retrata el valor cotidiano de quienes se enfrentaron al terror. Con una ambientación impecable y un elenco sólido, la miniserie se convirtió en un fenómeno mundial que demuestra el poder de las historias verdaderas.
Disney+: tráiler de Fuimos los afortunados
Disney+: elenco de Fuimos los afortunados
Joey King
Logan Lerman
Henry Lloyd-Hughes
Amit Rahav
Hadas Yaron
Lior Ashkenazi
Robin Weigert
Michael Aloni
Moran Rosenblatt
Marin Hinkle
Eva Feiler
Sam Woolf
