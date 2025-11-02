Tenés que verla: Disney tiene a todos atrapados en una serie de época que solo dura 8 capítulos







Disney sorprendió con una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial que combina drama, historia y emoción en solo ocho episodios imperdibles.

Disney emociona con una serie que revive el poder del amor y la esperanza en tiempos de guerra, una historia que toca el corazón en cada capítulo. Foto: AP - Damian Dovarganes

En el catálogo de Disney, las producciones de época siempre logran emocionar al público con historias potentes y personajes inolvidables. Esta serie basada en hechos reales conquistó a millones de espectadores por su intensidad y su retrato humano de la esperanza en medio del horror.

Con solo ocho episodios, Fuimos los afortunados se transformó en una de las producciones más destacadas del año. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, combina drama, historia y emociones genuinas, atrapando a la audiencia desde el primer capítulo hasta el último.

fuimos los afortunados 2 Una historia que conmueve desde el primer minuto. La nueva serie de Disney muestra cómo el amor y la esperanza pueden sobrevivir incluso a la guerra. Foto: Hulu - Vlad Cioplea De qué trata Fuimos los afortunados, la miniserie furor de Disney La historia sigue a la familia Kurc, una familia judía polaca que disfruta de una vida estable y feliz hasta que el avance del nazismo destruye todo a su paso. Lo que empieza como una celebración familiar se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir a la guerra y reencontrarse, a pesar de la distancia y el miedo.

Cada miembro de la familia atraviesa un camino distinto: algunos son deportados, otros huyen del continente y otros se esconden bajo falsas identidades. A través de sus vivencias, la serie muestra la fuerza del amor, la fe y el deseo de volver a empezar incluso en los tiempos más oscuros.

Fuimos los afortunados emociona por su realismo y la forma en que retrata el valor cotidiano de quienes se enfrentaron al terror. Con una ambientación impecable y un elenco sólido, la miniserie se convirtió en un fenómeno mundial que demuestra el poder de las historias verdaderas.

Disney+: tráiler de Fuimos los afortunados Embed - FUIMOS LOS AFORTUNADOS Trailer SUBTITULADO / We Were the Lucky Ones Trailer SUBTITULADO - Joey King Disney+: elenco de Fuimos los afortunados Joey King

Logan Lerman

Henry Lloyd-Hughes

Amit Rahav

Hadas Yaron

Lior Ashkenazi

Robin Weigert

Michael Aloni

Moran Rosenblatt

Marin Hinkle

Eva Feiler

Sam Woolf

Temas Disney

Series