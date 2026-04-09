Disney despedirá hasta 1.000 empleados en los primeros recortes bajo la dirección de su nuevo CEO + Seguir en









Estos serían los primeros recortes de plantilla del gigante del entretenimiento desde que nombró a su nuevo director ejecutivo, Josh D'Amaro.

Disney recortará su planta de trabajadores. Almundo

Disney planea despedir hasta 1.000 empleados en los próximos meses. Estos serían los primeros recortes de plantilla del gigante del entretenimiento desde que nombró a su nuevo director ejecutivo, Josh D'Amaro.

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Al cierre del último ejercicio fiscal, la plantilla global de la empresa ascendía a algo más de 230.000 empleados, la mayoría de los cuales eran trabajadores a tiempo parcial en parques temáticos.

En enero, la compañía ascendió al veterano ejecutivo Asad Ayaz al puesto de Director de Marketing y Marca, tras anunciar un plan para consolidar el marketing en las operaciones de cine, televisión y streaming y eliminar duplicidades. Muchos de los recortes anunciados como parte de la nueva ronda de despidos están relacionados con esa medida, según informa el portal Deadline.

Despidos recientes en Disney Si bien los despidos son notables, representan una fracción de los recortes supervisados por el ex director ejecutivo Bob Iger cuando se reincorporó a la compañía. Entre 2023 y 2025, varias rondas de recortes eliminaron a unos 8000 trabajadores, logrando un ahorro de costos de 7500 millones de dólares. Esta cifra superó con creces las previsiones iniciales de Disney.

En Disney, los despidos más recientes —parte de una ola de recortes de gastos y optimización en la industria de los medios— se produjeron el pasado mes de junio, cuando varios cientos de empleados en todo el mundo fueron despedidos en diversas divisiones de Disney Entertainment, incluyendo marketing para cine y televisión, así como publicidad televisiva, casting y desarrollo. Las operaciones financieras corporativas de Disney también se vieron afectadas.

Los recortes de junio fueron la cuarta —y la mayor— ronda de despidos en 10 meses que afectó a varias operaciones televisivas de Disney. D'Amaro fue nombrado oficialmente director ejecutivo el 3 de febrero y asumió el cargo el 18 de marzo en la junta anual de accionistas de Disney, poniendo fin a la trayectoria de Iger en la compañía después de 52 años y dos períodos como director ejecutivo.

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