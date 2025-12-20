Netflix sorprendió a sus fanáticos con uno de los estrenos más esperados del año + Seguir en









Después de años, sigue siendo una de las historias más ansiadas por los fans. Llegó la quinta temporada a la plataforma.

Una serie que no para de dar que hablar.

El cierre de 2025 llegó con una noticia muy esperada para los seguidores de una de las series más populares del catálogo de Netflix. Tras varios meses de expectativa y rumores, la plataforma finalmente lanzó una nueva entrega de una ficción que, con el paso de las temporadas, logró construir una base de fanáticos fieles en todo el mundo.

Con una historia que ya va por su quinta temporada, el regreso de esta serie despertó entusiasmo entre quienes siguen de cerca cada giro en la vida de su protagonista y sus relaciones personales y laborales. El estreno marca un nuevo capítulo para una producción que supo reinventarse sin perder su esencia: Emily en París.

Emily en París La quinta temporada de esta serie ya está disponible en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Emily en París, temporada 5 En esta quinta temporada, Emily enfrenta un cambio decisivo que la obliga a salir de su zona de confort y asumir mayores responsabilidades profesionales. La trama se traslada parcialmente a una nueva ciudad europea, donde la protagonista deberá liderar un proyecto ambicioso mientras intenta adaptarse a un entorno distinto, con nuevas reglas, vínculos inesperados y desafíos que pondrán a prueba su madurez.

Al mismo tiempo, la serie profundiza en los conflictos emocionales que arrastra desde temporadas anteriores, con relaciones que se redefinen y decisiones personales que tendrán consecuencias. Romance, tensiones laborales y escenarios deslumbrantes vuelven a combinarse en una historia pensada para mantener al espectador enganchado hasta el final.

Netflix: tráiler de Emily en París, temporada 5 Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix Netflix: elenco de Emily en París, temporada 5 Lily Collins

Philippine Leroy-Beaulieu

Ashley Park

Lucas Bravo

Samuel Arnold

Bruno Gouery

William Abadie

