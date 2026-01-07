Disney + le da una segunda oportunidad en su plataforma a una película que fracasó rotundamente en taquilla + Seguir en









La apuesta de la compañía que no tuvo los resultados esperados pero es una gran opción para ver en casa.

La película ya se encuentra en el catálogo de la famosa plataforma de streaming. Imagen: Disney Enterprises, Inc.

Muchas películas que no logran conquistar al público en las salas de cine encuentran una nueva vida en las plataformas de streaming, donde llegan a audiencias más amplias y pueden ser redescubiertas por fans del género. Disney + incorporó a su catálogo uno de los estrenos más esperados de la franquicia Tron, confiando en que su potencial visual y narrativo conecte mejor con los suscriptores en casa.

Aunque su paso por la taquilla fue irregular y no alcanzó las cifras que se esperaban, el gigante del streaming le brinda ahora una segunda oportunidad para que los suscriptores lo disfruten desde el sofá. Ese filme es Tron: Ares, disponible en Disney + desde el 7 de enero de 2026.

Tron Ares Una de las mayores apuestas de la ciencia ficción ya llegó a la plataforma de Disney+ Imagen: Disney + De qué trata Tron: Ares, el estreno de Disney + Tron: Ares es la tercera entrega de la saga Tron, que mezcla ciencia ficción con acción y aventura en un universo digital único. La historia sigue a un sofisticado programa llamado Ares, quien es enviado desde el mundo digital al mundo real con una misión peligrosa, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

El film explora cómo esta entidad desafía los límites entre lo virtual y lo real, desencadenando eventos que obligan a los personajes humanos a enfrentar una tecnología que podría cambiarlo todo. La dirección corre a cargo de Joachim Rønning, y combina efectos visuales de alto nivel con secuencias que reflejan los dilemas éticos de la inteligencia artificial.

Con elementos de suspenso, acción futurista y estética característica de la franquicia Tron, Ares busca expandir el universo original mientras presenta nuevos personajes y conflictos, ofreciendo una experiencia distinta dentro del género de ciencia ficción.

Disney+: tráiler de Tron: Ares Embed - Tron: Ares | Tráiler oficial | Doblado Disney+: elenco de Tron: Ares Jared Leto (Ares)

Greta Lee (Eve Kim)

Evan Peters (Julian Dillinger)

Jodie Turner-Smith (Athena)

Jeff Bridges (Kevin Flynn)

