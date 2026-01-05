Disney+ presentó el tráiler de "Belleza Perfecta", la nueva serie protagonizada por Ashton Kutcher

De qué trata Belleza Perfecta

En Belleza Perfecta de FX, el mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos). Mientras la epidemia se expande, Jeremy (Jeremy Pope), una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.