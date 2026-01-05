Disney+ presentó el tráiler oficial de la serie Belleza Perfecta de FX que estrena el 21 de enero exclusivamente en Disney+. El thriller es una creación del productor ejecutivo Ryan Murphy.
Disney+ presentó el tráiler de "Belleza Perfecta", la nueva serie protagonizada por Ashton Kutcher
La serie producida por Ryan Murphy además está protagonizada por Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope y Rebecca Hall.
-
¡Nueva temporada! Disney+ se prepara para el regreso de su sitcom mejor puntuada
-
Disney + volvió a apostar por una serie coreana que se volvió furor en pocos días
El estreno llega con los primeros tres episodios y cada miércoles estrenará uno nuevo. La temporada tiene 11 episodios en total y las últimas dos semanas serán de doble episodio estreno.
De qué trata Belleza Perfecta
En Belleza Perfecta de FX, el mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos). Mientras la epidemia se expande, Jeremy (Jeremy Pope), una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.
Belleza Perfecta es un thriller global que plantea una pregunta fundamental: ¿Qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?
Las estrellas invitadas incluyen a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.
Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, Belleza Perfecta de FX cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun. Está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también se desempeña como consultor. Belleza Perfecta es una producción de 20th Television.
Dejá tu comentario