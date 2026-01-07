Una serie de body horror llega a Disney+, de la mano de Ryan Murphy + Seguir en









Con la participación de Ashton Kutcher como el villano, la serie "Belleza Perfecta" es un drama distópico que deja un mensaje claro sobre la obsesión extrema.

La nueva serie de Disney+ que trasmite una importante crítica a la sociedad.

El 21 de enero llega a la plataforma de streaming Disney+ la serie "Belleza perfecta" (The Beauty). En un contexto en el que el ideal de belleza es cada vez más inalcanzable y las exigencias se multiplican a cada segundo, una serie con el mismo mensaje que producciones como "La sustancia" (2024) se estrena con una crítica atrevida y clara.

A través de una trama inquietante, intrigante y provocadora, la serie expone los costos sociales, psicológicos y éticos de perseguir un ideal estético extremo, en un mundo donde la belleza deja de ser un atributo para convertirse en una industria más que explota a sus clientes.

Belleza Perfecta serie De qué se trata Belleza Perfecta La historia se sitúa en un mundo donde existe un tratamiento conocido como “The Beauty”, que gana popularidad de manera vertiginosa al prometer un aspecto físico ideal a quienes lo eligen. Sin embargo, detrás de esa aparente perfección se esconden efectos secundarios graves que, en algunos casos, resultan letales, convirtiendo la búsqueda de belleza en una amenaza silenciosa.

El conflicto se intensifica cuando varias supermodelos que recurrieron al tratamiento comienzan a morir, y la narración deriva en un thriller inquietante que combina misterio y conspiración. Un equipo de agentes del FBI se encarga de investigar estas muertes y de rastrear el origen del método, lo que los conduce a enfrentarse con una intrincada red de intereses corporativos y farmacéuticos dispuestos a todo para proteger sus negocios.

Más allá de su impacto visual y del suspenso constante, The Beauty propone una crítica provocadora a la obsesión contemporánea con la perfección física y los estándares de belleza inalcanzables. Al fusionar ciencia ficción, horror y comentario social, la serie plantea interrogantes incómodos sobre qué se está dispuesto a sacrificar para alcanzar un ideal estético, y reflexiona sobre el control, el poder y el valor personal en una cultura dominada por la apariencia.

como Cooper Madsen, un agente del FBI. Rebecca Hall como Jordan Bennett, su compañera agente.

como Jordan Bennett, su compañera agente. Ashton Kutcher como "La Corporación", un magnate tecnológico detrás de una droga llamada "The Beauty".

como "La Corporación", un magnate tecnológico detrás de una droga llamada "The Beauty". Anthony Ramos como "El Asesino", un sicario.

como "El Asesino", un sicario. Jeremy Pope como Jeremy, un marginado atrapado en el caos. Otras producciones exitosas de Ryan Murphy El aclamado productor ha creado varias series que conocieron el éxito a lo largo de su carrera, la mayoría con críticas claras hacia determinados momentos y situaciones culturales: Popular (1999–2001) 2 temporadas. Drama adolescente ácido que anticipó muchos de los temas y excesos que luego marcarían el estilo Murphy.

Nip/Tuck (2003–2010) 6 temporadas. Serie fundacional sobre cirugía estética, obsesión con el cuerpo, deseo y poder. Punto de partida de su mirada crítica sobre la belleza.

Glee (2009–2015) 6 temporadas. Fenómeno global que mezcló musical, drama juvenil e inclusión, con enorme impacto cultural.

American Horror Story (2011–presente) 12 temporadas. Antología de terror que se reinventa en cada entrega y se convirtió en una de las franquicias más exitosas del género.

The New Normal (2012–2013) 1 temporada. Comedia sobre una familia homoparental, centrada en nuevas formas de crianza y vínculos.

Scream Queens (2015–2016) 2 temporadas. Slasher satírico con estética pop, humor negro y personajes icónicos; serie de culto.

American Crime Story (2016–presente) 3 temporadas. Antología de crímenes reales con fuerte mirada política y mediática (O. J. Simpson, Versace, Impeachment).

Feud (2017–presente) 2 temporadas. Antología sobre rivalidades históricas de Hollywood y el desgaste del poder y la fama.

9-1-1 (2018–presente) 7 temporadas. Drama de emergencias centrado en bomberos, policías y paramédicos.

Pose (2018–2021) 3 temporadas. Retrato clave de la cultura ballroom y de la comunidad trans en Nueva York.

9-1-1: Lone Star (2020–2025) 5 temporadas. Spin-off ambientado en Texas.

Ratched (2020) 1 temporada. Precuela estilizada y oscura de One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

American Horror Stories (2021–presente) 3 temporadas. Spin-off episódico del universo AHS.

The Watcher (2022–2023) 2 temporadas. Thriller basado en hechos reales que fue un éxito masivo de audiencia.

Monster (2022–presente) 3 temporadas. Antología criminal: Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022) The Lyle and Erik Menendez Story (2024) Ed Gein (2025)

The Beauty (2026) 1 temporada (estreno). Thriller de ciencia ficción y horror corporal sobre la obsesión con la perfección

