Es una de las series más vistas de Disney + y la mejor opción para maratonear en vacaciones

El furor por el true crime se coló en la ficción y empujó a millones a buscar tramas que expliquen el “por qué” detrás del horror. En ese clima, Disney + suma una serie que cambia la mirada: no persigue pistas, persigue mentes.
En Disney, la serie sigue a un equipo que arma perfiles para anticipar crímenes.
Si te gustan los policiales con ritmo y casos que se cierran con lógica, Mentes criminales funciona como maratón perfecto. La historia sigue a un equipo que no se queda en la escena del crimen: arma perfiles, anticipa movimientos y entra en la cabeza del asesino para llegar antes que él.
De qué trata Criminal Minds, la serie más vista de Disney+
La premisa es directa: cuando un caso se empantana y la investigación clásica no alcanza, interviene la Unidad de Análisis de Conducta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con base en Quantico, Virginia. El método no se apoya solo en pruebas de laboratorio, sino en patrones: cómo actúa el criminal, qué repite y qué necesita.
A partir de ahí, la Criminal Minds propone un giro: en vez de armar el rompecabezas desde los indicios, lo arma desde la conducta. El equipo viaja por distintas ciudades, asesora a policías locales y construye perfiles psicológicos para acotar sospechosos y prever el próximo paso.
El atractivo está en la tensión entre lo racional y lo emocional. La serie explora la empatía como herramienta de trabajo: entender a un asesino no implica justificarlo, pero sí meterse en su lógica para frenar la escalada. Ese punto de vista le da un tono distintivo y explica por qué sigue vigente para quien busca suspenso con procedimiento.
Disney+: tráiler de Criminal Minds
Disney+: elenco de Criminal Minds
Mandy Patinkin
Thomas Gibson
Shemar Moore
Matthew Gray Gubler
A. J. Cook
Kirsten Vangsness
Paget Brewster
Joe Mantegna
