Disney+ y Hulu dieron luz verde al reinicio oficial de "Glee"

Tras meses de rumores, se confirmó oficialmente una nueva versión de la serie creada por Ryan Murphy.

La serie original fue un éxito en la televisión mundial.

Glee regresará oficialmente después de que Disney+ y Hulu dieran luz verde a la nueva versión como serie.

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Esta posibilidad se venía barajando desde hace tiempo, y el cocreador Ryan Murphy ha hablado con frecuencia sobre su posible regreso en los últimos meses mientras promociona la serie de FX, The Shards .

“Esa serie es interesante porque ha vuelto a emitirse. Muchos jóvenes la ven ahora. Y yo pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’”, dijo en julio.

Menos de dos meses después, Murphy reveló que acababa de terminar el guion de una nueva versión de la serie de comedia musical, que originalmente se emitió durante seis temporadas en Fox entre 2009 y 2015.

Murphy cocreó la serie con Ian Brennan y Brad Falchuk . Si bien Murphy estuvo detrás de Popular de The WB y Nip/Tuck de FX, Glee marcó su primer gran éxito en la televisión , ganando su primer Emmy por dirigir el episodio piloto.

El ex periodista reveló el mes pasado que había estado en contacto con "alrededor de diez de los miembros del reparto original" del programa, aunque no se anunció ningún casting como parte del encargo de la serie.

El programa contó con la participación de figuras como Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale, Lea Michele y Matthew Morrison, así como de Dianna Agron, Cory Monteith, Amber Riley, Mark Salling, Naya Rivera y Darren Criss.

Varias de estas estrellas han fallecido desde entonces, entre ellas Monteith, que murió en 2013, y Rivera, que murió en 2020.

Ambientada en la escuela secundaria William McKinley en Lima, Ohio, la serie seguía a los miembros de New Directions, un coro que competía en el circuito de coros de espectáculos, mientras lidiaban con problemas sociales. Cada episodio presentaba una actuación musical.

Esta nueva versión corre a cargo de 20th Television, la misma productora de la serie original.

La serie, que ganó seis premios Emmy, incluyendo los otorgados a Murphy y Lynch, así como a estrellas invitadas como Neil Patrick Harris y Gwyneth Paltrow.