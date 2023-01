Los Reyes de la Colina confirma su regreso

Saladin Patterson (The Wonder Years , The Last OG) se unirá a la producción como productor ejecutivo y showrunner. Michael Rotenberg y Howard Klein de 3 Arts, y Dustin Davis de Bandera Entertainment serán los productores ejecutivos.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a Hank, Peggy y Bobby, y de ver lo que tienen que decir sobre el mundo en el que vivimos y continuar las conversaciones que comenzamos hace años”, dijo Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment, Hulu y Disney Branded Television Streaming Originals, en un comunicado. “Este programa tiene todos los ingredientes perfectos para enfrentar este momento de animación en Hulu, y estamos muy agradecidos de tener esas conversaciones junto a este talentoso grupo”.

El programa, ambientado en la ficticia Arlen, Texas, sigue la vida de Hank Hill, un entusiasta vendedor de propano y accesorios para propano; su esposa, Peggy, la campeona local de Boggle y maestra sustituta; y su hijo de 13 años, Bobby, que desafía cualquier expectativa que su padre tenía para un hijo. Los amigos de Hank, el teórico de la conspiración Dale, el peluquero militar Bill y el genial pero inarticulado Boomhauer (Judge), junto con los amigos de Peggy, Minh y la meteoróloga Nancy (Ashley Gardner), y la amiga de Bobby, Connie (Tom), ayudan a los Hills a navegar en un mundo cambiante.