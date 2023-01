¿Gambito de dama 2? Anya Taylor-Joy aclaró si la serie de Netflix tendrá segunda temporada

La publicación estuvo activa durante 10 minutos antes de ser eliminada, pero fue lo suficientemente larga como para despertar la emoción de los fanáticos en línea.

“Mi Twitter ha sido hackeado. Disculpas por todos los inconvenientes. ¡No soy yo!" compartió en Instagram Stories para despejar todas las dudas.

Taylor-Joy no ha tuiteado desde noviembre de 2020, cuando Gambito de dama batió récords para convertirse en la serie limitada con guión más vista de Netflix (en ese momento), con 62 millones de hogares viendo cada episodio en sus primeros 28 días.

Creado por Scott Frank y Allan Scott y adaptado de la novela de 1983 del mismo nombre de Walter Tevis, el programa protagonizado por Taylor-Joy la muestra como un prodigio del ajedrez que debe luchar contra demonios personales en su camino para convertirse en campeona mundial. La serie ganó un total de 11 premios Emmy, incluida una serie limitada excepcional.

En septiembre de 2021, Frank confirmó que no había planes para una segunda temporada del programa. “Siento que contamos la historia que queríamos contar, y me preocupa, permítanme decirlo de otra manera, me aterroriza que si tratamos de contar más, arruinaríamos lo que ya hemos contado”, dijo al portal Deadline.