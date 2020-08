Disney+: qué podrá verse en la plataforma que llega en noviembre

En la región algunas de las nuevas películas, series, documentales y cortos producidos para ser accesibles solo en la plataforma (originales de Disney+) estarán disponibles con el lanzamiento del servicio, y otros estrenarán posteriormente. Entre ellas, el público podrá disfrutar de:

Las nuevas historias de Marvel Studios, que llegarán en estreno simultáneo al de EE.UU. actualmente programados entre 2020 y 2021:

Falcon y el Soldado del Invierno , que reúne a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / El Soldado del Invierno (Sebastian Stan) después de los eventos de AVENGERS: ENDGAME, en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia.

, que reúne a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / El Soldado del Invierno (Sebastian Stan) después de los eventos de AVENGERS: ENDGAME, en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. WandaVision la serie de comedia que combina el estilo de comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la que se encuentran Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), viviendo una vida suburbana ideal, hasta que comienzan a sospechar que no todo es según parece.

la serie de comedia que combina el estilo de comedias clásicas con el (MCU) en la que se encuentran Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), viviendo una vida suburbana ideal, hasta que comienzan a sospechar que no todo es según parece. Loki una nueva serie en que la que Tom Hiddleston retoma su papel de Loki y que también tiene lugar después de los eventos de AVENGERS: ENDGAME.

Los 8 episodios que componen la primera temporada de The Mandalorian, la serie épica live-action de la saga Star Wars, nominada a 15 premios Emmy y que cuenta con Jon Favreau como show runner y con Pedro Pascal como Mando. A su vez, la segunda temporada será estrenada al mismo tiempo que en EEUU.

También los fanáticos de Star Wars podrán ver en noviembre Disney Gallery: The Mandalorian una serie documental que explora el detrás de escena de The Mandalorian a través de entrevistas, imágenes exclusivas y mesas redondas con los involucrados en el proyecto. Además Star Wars: The Clone Wars la serie animada ganadora de un premio Emmy® que regresa para su épica conclusión en Disney+.

Películas que The Walt Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma La Dama y el vagabundo, una reversión live-action del clásico animado de 1955, Noelle, una película original de comedia navideña protagonizada por Anna Kendrick y Togo, la historia real ambientada en el invierno de 1925, en los peligrosos parajes de la tundra de Alaska, llena de aventura, que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala (interpretado por Willem Dafoe, nominado al Oscar en cuatro ocasiones) y Togo, el perro a la cabeza de su trineo.

Películas que capturan la esencia de las experiencias en vivo, como Hamilton que representa un salto hacia delante en el arte de registrar en formato de largometraje shows en vivo y transportará a la audiencia al mundo del espectáculo de Broadway de una manera única e íntima, cuenta con la dirección de Thomas Kail y la producción de Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller.

Con el espíritu que caracteriza a las producciones de Disney Channel llegarán: High School Musical: El Musical: La serie, una nueva serie que sigue los días de los estudiantes de East High, quienes se preparan para presentar un musical. La serie está llena de meta-referencias de la franquicia original de Disney Channel; y Sociedad Secreta de Hijos Reales una emocionante película que combina el encanto de la realeza con las aventuras llenas de acción de los superhéroes en entrenamiento de la directora Anna Mastro y basada en una historia de Alex Litvak, Andrew Green y Austin Winsberg.

La serie original de National Geographic The Right Stuff, una adaptación del bestseller homónimo de Tom Wolfe en el que relata en el género no-ficción los primeros días del programa espacial de EE.UU., producida para National Geographic por Appian Way (la productora de Leonardo Di Caprio) y Warner Horizon Scripted Television, cuenta con la producción ejecutiva de Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson y Mark Lafferty (Castle Rock, Halt and Catch Fire) quien también es showrunner.

Proyecto Héroes de Marvel, un programa que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades; y el documental de seis episodios The Imagineering Story, de la directora Leslie Iwerks, nominada a los Emmy y los Oscar.

Las nuevas series de formato corto Pixar en la vida real y Disney Family Sundays, y las colecciones completas de los cortometrajes animados SparkShorts y Forky Pregunta, de Pixar Animation Studios.

La plataforma ofrece a todas las audiencias una combinación única e inigualable en su categoría, integrando sus nuevos programas y películas a la colección perteneciente a la biblioteca de los creadores de The Walt Disney Company; visionarios que representan la vanguardia en creatividad de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

A partir de su lanzamiento en noviembre de 2020, estas son algunas de las películas, cortos y series que estarán disponibles para streaming en la región sólo y exclusivamente a través de Disney+:

Clásicos animados de Walt Disney Signature Collection, de Walt Disney Animation Studios, creados por o inspirados en la imaginación y el legado de Walt Disney, entre ellas, Blanca Nieves y los siete enanos, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El rey León, La dama y el vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta y más. Los más recientes éxitos de Disney en live-action como: Aladdín, El libro de la selva, El rey León, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, entre otros.

Además: Todas las películas producidas por Marvel Studios y distribuidas por Walt Disney Studios que hacen parte del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) desde Iron Man hasta Avengers: End Game. La saga completa de STAR WARS, desde su primer lanzamiento en 1977 hasta su culminación en 2019, y los títulos estrenados en cine que expanden este universo como Rogue One: una historia de STAR WARS y Han Solo: una historia de STAR WARS.

La colección completa de las películas preferidas por los fans de Pixar Animation Studios, como Toy Story, WALL-E, UP: una aventura en la altura, MONSTERS INC., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Valiente, así como todos los recordados cortometrajes cinematográficos de Pixar, entre ellos Bao y Sanjay - El Súper Equipo, ganadores del Oscar.

El repertorio íntegro de episodios de exitosas series de producción local de Disney que se incorporará paulatinamente a Disney+, para que una nueva audiencia descubra historias como Violetta, Soy Luna, Bia, O11CE, Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway Rodando la Aventura, Cuando Toca la Campana y Art Attack. Los preescolares podrán aprender y entretenerse con Nivis, amigos de otro mundo, Junior Express, La Florería de Bárbara, La Casa de Disney Junior, Morko y Mali, El Jardín de Clarilú, Playground y Playhouse Disney.

Las series más icónicas de Disney Channels como Hannah Montana, Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás; además de las películas originales de Disney Channel, preferidas de una generación, incluyendo High School Musical, Camp Rock y Descendientes.

Asombrosas aventuras de National Geographic, incluyendo la serie documental One Strange Rock(con la conducción de Will Smith), la serie documental corta Origins: The Journey of the Human Kind que cuenta con el reconocido anfitrión Jason Silva, Jane Goodall: The Hope el documental que marca el 60 aniversario de su llegada a Tanzania para estudiar el reino de los chimpancés, Before the Flood protagonizado por Leonardo Di Caprio, Free Solo el documental ganador del premio Oscar en la categoría Mejor Documental y programas producidos en América Latina como La ciencia de lo absurdo.

Algunas de las series de televisión clásicas de Marvel desde 1979 hasta la actualidad, incluidas X-Men, El Hombre Araña y Marvel’s Runaways.