Disney+: todas las películas y series que llegan en octubre

Una Presentación Especial de Marvel Studios_ Hombre Lobo por la Noche _ Tráiler Oficial _ Disney +.mp4 Marvel Studios

Abracadabra 2

Es la esperada secuela del clásico de Halloween que trae de regreso a las encantadoras y malvadas hermanas Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy), para seguir desatando caos y carcajadas. Pasaron 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria impedir que las tres brujas hambrientas de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve. Abracadabra 2 también cuenta con las actuaciones de Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones (La forma del agua), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) y Tony Hale (Veep). Anne Fletcher (Dumplin’) es la directora de la película. Ya disponible.

Hocus Pocus 2.png Disney Plus

Tierra Incógnita

Producida íntegramente en Latinoamérica, la nueva producción sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás. Criado por sus abuelos maternos junto a su hermana Uma (Mora Fisz), Eric decide escapar de su casa y regresar al pueblo de su infancia, Cabo Qwert, para encontrar respuestas en el abandonado parque Tierra Incógnita, donde sus padres fueron vistos por última vez. Junto a sus amigos, su hermana y su tía, Eric deberá superar sus miedos para resolver el misterio y encontrar respuestas en un universo tan oscuro como desconocido. Ya disponible.

Big Shot: entrenador de elite

El último plan de Marvyn (John Stamos) para adquirir relevancia es lograr que su equipo sea transmitido por ESPN y para lograrlo decide contratar a una jugadora inusitada: Ava (Sara Echeagaray). Ella es una valiente y excepcional jugadora de vóley de playa cuyo exabrupto público causó que la eliminaran de su propio deporte. Esta temporada, las Sirenas de Westbrook tienen mucho más que probar: deberán enfrentarse a la pérdida de su entrenadora asistente, Holly Barrett (Jessalyn Gilsig), que se fue a trabajar para una escuela rival, a las nuevas fricciones entre las jugadoras, a un repentino e inesperado acercamiento a unos muchachos y a numerosos desastres fuera de la cancha que nadie hubiese podido prever. Big Shot: Entrenador de elite está protagonizada por John Stamos (You), Jessalyn Gilsig (Glee), Sophia Mitri Schloss (Potato Dreams of America), Nell Verlaque (Nowhere), Tiana Le (Just Add Magic), Tisha Custodio, Cricket Wampler (Un gran chico), Sara Echeagaray e Yvette Nicole Brown (Community). Estreno 12 de octubre, luego un episodio por semana.

In the SOOP: Friendcation

IN THE SOOP: Friendcation brinda a los suscriptores la posibilidad de ver de cerca la vida de cinco amigos célebres –PARK SEOJUN (THE MARVELS), el rapero Peakboy, CHOI WOOSHIK (Parasite: Parásitos), PARK HYUNGSIK (Soundtrack #1) y V de BTS– cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa. Estreno 19 de octubre.

Star Wars: Historias de los Jedi

Star Wars: Historias de los Jedi se trata de seis flamantes cortos animados sobre parábolas relacionadas con los Jedi de la era de la trilogía de precuelas. Allí se presentarán las vidas de dos Jedis muy diferentes, Ahsoka Tano y Conde Dooku, en donde cada uno de ellos será puesto a prueba y ambos tomarán decisiones que definirán su destino. La serie fue creada por el productor ejecutivo Dave Filoni, con Carrie Beck y Athena Portillo como productores ejecutivos. Estreno 26 de octubre.

Mr. Gardel

Mr. Gardel surge de una anécdota que circula desde hace varios años en Internet y cuenta un supuesto encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra. Según esa historia, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de Nueva York cuando se le presentó un joven admirador, que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años, ansioso de conocer al “gran barítono rioplatense” .

Nadie sabe muy bien qué ocurrió en ese encuentro, pero sirvió como punto de partida de una idea muy atractiva: la noche en la que Gardel y Sinatra quedaron encerrados en un camarín.

La historia está armada con fragmentos de la realidad y es un vehículo para que dos de los cantantes más grandes de América recorran temas comunes para ambos: las mujeres, los amigos, el barrio y las pasiones. Estreno 14 de octubre.

CNCO: los últimos 5 días

En mayo de 2021 Joel Pimentel anunció su salida del grupo musical de pop latino y reguetón formado en 2015, CNCO. El documental muestra los últimos cinco días de ensayo del grupo antes de su concierto final, el principio de una nueva etapa. Hoy en día, CNCO está integrada por Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús y Erick Brian Colón. Estreno 21 de octubre.