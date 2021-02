Documental de Pelé: adorando al mito

“El futbol es para el que tiene garra” nos dice la voz en off de Pelé mientras lo vemos corriendo en el verde césped durante el mundial de 1970, a la garra no cabe duda que le sumó el talento. Imágenes a color se intercalan con imágenes en blanco y negro, es el Santos y la selección de Brasil, es el pasado brillante y es el presente. Vemos un Pelé con dificultades para caminar, utilizando un andador para poder llegar al lugar donde dará inicio a la entrevista, son 80 años de vida, y es el paso del tiempo el que no conoce de palmarés y estadísticas.