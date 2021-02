Se estrenará un documental sobre las denuncias de abuso sexual contra Woody Allen

Según anticipos del Hollywood Reporter, la serie que se emitirá desde el domingo en HBO sostiene que el realizador, de 85 años, mantuvo presuntamente una relación sexual con su actual esposa, Soon-Yi Previn, cuando ella aún iba al liceo y él había pasado los 40.

Precisamente como en la trama de "Manhattan", el film de 1979 con Mariel Hemingway que los autores del documental, Kirby Dick y Amy Ziering, examinan en el microscopio como demostracion de la obsesión, al límite del fetichismo, del realizador por las adolescentes.

"No hay ninguna duda de que Allen es un cineasta muy hábil. Pero una cosa de sus películas que a menudo nos incomodó, y en particular con 'Manhattan', es la celebración de la relación de un hombre adulto con una adolescente, sin ningún análisis de la estructura de poder que hay detrás", dijo Dick al Washington

"Me sentí tan incómodo que, cuando salió 'Manhattan' en las salas, no fui a verlo", agregó.

El documental revisita con la mirada del #MeToo los conocidos acontecimientos de 1992, cuando Mia Farrow descubrió la relación de su pareja con Soon-Yi, su hija adoptiva, entonces estudiante universitaria.

Luego, en medio de una feroz batalla por la custodia de sus hijos, Farrow acusó a Allen de haber molestado a Dylan, la niña de siete años que la pareja había adoptado en conjunto.

Dick y Ziering toman decididamente partido por Mia al construir la acusación contra Woody. Allen, que siempre negó las acusaciones, así como su hijo Moses que está de su lado, se negaron a participar.

Sin embargo la voz del realizador surge de los párrafos de su reciente autobiografía, "A propósito de nada", y de las grabaciones de los llamados telefónicos de la época con Farrow.

Es la primera vez que Mia habla públicamente de su expareja.

En el documental, además de Dylan, de 35 años, aparece también su hermanastro Ronan, que inicialmente había intentado convencer a su hermana de no participar. Dick y Ziering trabajan en casos de molestias sexuales de parte de estructuras poderosas incluso antes del estallido del escándalo Weinstein: pusieron en la mira a la Harvard Law School en "The Hunting Ground" y al Pentágono en "The Invisible War", este último candidato al Oscar en 2013.

En "Allen contra Farrow", involucran a decenas de personas que nunca antes habían hablado del caso frente a la cámara: entre ellas, personas que estaban en casa de Farrow en Connecticut el día de las presuntas molestias, pero también la camarera de Woody, que habría hallado huellas de su esperma en las sábanas y envoltorios de preservativos en el cesto después de que Soon-Yi, entonces aún en el liceo, visitara la casa del realizador.