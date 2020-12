Show business

Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, integrantes de una de las icónicas bandas musicales pop de los ‘60 y ‘70, ya tienen su propio documental, “The Bee Gees How can yuo mend a broken heart”, dirigido por Frank Marshall. La película, seleccionada para el festival de Telluride, está disponible desde ayer en las plataformas de Apple Tv y Google Play.El grupo, que se hizo famoso por la banda sonora del film “Fiebre del sábado por la noche”, de 1977, protagonizado por John Travolta, tiene en su haber 40 álbumes musicales, más de mil canciones y veinte hits en el tope de las clasificaciones, además de más de 220 millones de discos vendidos. Los Bee Gees fueron protagonistas del escenario musical al mismo tiempo que The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple y muchas otras: bandas, pero ellos eran considerados “menores”. De eso se trata esta película: dónde, exactamente, Bee Gees se inserta en la historia del pop. Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake responden estas preguntas.