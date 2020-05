Dos buenos films para ver online

“Dos tigres” (“Deuxesfreres, Francia, 2004. Dir. J.J. Annaud. Europa Europa].

Dos tigrecitos tienen destinos distintos: uno irá al circo y otro vive distintas aventuras hasta que se reencuentran, pero no en las mejores circunstancias. Juntos, escapan a la selva de su infancia. Buen rescate de una verdadera joyita, éste no es un dibujo ni tiene FX digitales. Lo que vemos son auténticos tigres, en otra hermosa historia de Jean-Jacques Annaud, el mismo de “El oso” y “La guerra del fuego”. Cosa interesante, los diálogos en estas películas no existen (se reemplazan con gruñidos).