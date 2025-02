Drake, Trump y racismo: los detalles ocultos del show de Kendrick Lamar en el Super Bowl

Y como si fuera poco, Samuel L. Jackson ofició de interlocutor, bajo el disfraz de "Uncle Sam" o el Tío Sam , un símbolo histórico del país norteamericano -que siempre fue blanco- que originalmente se usó para reclutar soldados africanos en 1812 . El reconocido actor no solo fue elegido por compartir nombre con el personaje -que es protagonista en To Pimp A Butterfly (2015) , obra cumbre de Lamar- sino por ser un activista por los derechos de la comunidad negra desde 1969. “¡Saludos! Es su Tío Sam, y este es el gran juego americano" , expresó Jackson al principio del recital.

El setlist vino a contramano de lo que esperaban sus fanáticos; de hecho, ocho de las 11 canciones que interpretó ayer fueron lanzadas en los últimos 12 meses, un hito sin precedentes para un show en el que se espera que el artista principal cante sus mayores hits. Comenzó con una canción no oficial, a la que le siguió "Squabble Up", uno de los tracks más escuchados de su último trabajo, GNX (2024).

En el medio de los primeros dos temas, Kendrick exclamó: "La revolución será televisada, elegiste el tiempo correcto, pero a la persona incorrecta”. Esta frase hace referencia, por un lado, a Gil Scott-Heron, un poeta, músico y activista estadounidense cuya canción más conocida se llama “The Revolution Will Not Be Televised”. También puede hacer alusión a que Kendrick es el primer artista de hip hop que hace el medio tiempo solo.

“¡No, no, no! Demasiado ruidoso, demasiado imprudente, ¡demasiado ghetto! Sr. Lamar, ¿realmente sabe cómo jugar el juego? Entonces, ¡ajústese!”, replicó Uncle Samuel Jackson, que desde su lugar intentaba callar o bajarle el volumen a Lamar, un representante de la comunidad negra. Kendrick respondió con un enganchado: "HUMBLE", "DNA", "Euphoria" y "man at the garden".

Un cachetazo final a Drake y ¿un mensaje para Trump?

En esta sección se pueden apreciar a los bailarines -de rojo, blanco y azul, formando la bandera estadounidense- separarse, una coreografía que denota la polarización política del país y que hace referencia a la moderna corriente individualista de la sociedad. Luego sonó "peakaboo", y al término de esta canción, Kendrick le hizo un sugestivo comentario a cuatro de sus bailarinas: "Quiero tocar su canción favorita, pero ya saben cómo les encanta demandar". Drake y el beef armado a base de diss tracks, entran en escena.

kendrick lamar drake.webp

Para calmar un poco, Lamar dio lugar al escenario a su compañera de fórmula, SZA, con quien compartió los temas "luther" y "All The Stars" de la película Black Panther, otra referencia al orgullo negro. “De eso estoy hablando, eso es lo que quiere Estados Unidos. Bonito. Tranquilo. Ya casi estás allí. No arruines esto”, comentó Uncle Sam.

kendrick lamar y sza.jpg

Así llegó Kendrick al punto más alto del show, cuando comenzó a sonar el beat de "Not Like Us", la tiradera mainstream hacia Drake que le valió varios Grammys. Había dudas de si lo iba a incluir en el repertorio.

"¿De verdad lo vas a hacer?" le preguntaron sus bailarinas. "40 acres and a mule, this is bigger than the music" -una clara referencia a Wesley's Theory y Alright, temas de To Pimp a Butterfly- e "Intentaron amañar el juego, pero no se puede fingir influencia”, fue la protesta más fuerte hacia la flamante gestión de Donald Trump; por un lado, "amañar el juego" puede significar una supuesta trampa en los votos durante las elecciones presidenciales, mientras que "40 acres y una mula" era una frase prometida a los esclavos africanos durante la Guerra Civil Americana que nunca se cumplió. Es decir, el mensaje de Lamar excede a la música.

Donald Trump.jpg

Mientras tanto, la guerra con el rapero canadiense fue de lo más directo y explícito del show. Frases como "pedófilo certificado" y "tratas de tocar una nota y seguro es la menor" fueron parte del quiebre final en la relación entre Lamar y Drake, que probablemente siga en tribunales. Luego de esta canción, una tribuna del estadio armó con luces el mensaje "GAME OVER", siguiendo con la línea del gran juego americano y dando por ganador al rapero californiano. Incluso a esta performance se subió Serena Williams, la icónica tenista, quien fue ex pareja de Drake.

La misma tribuna en otro momento formó la frase "WARNING, WRONG WAY" o "CUIDADO, CAMINO EQUIVOCADO", otro posible guiño a Trump. El final con "tv off" y el productor Mustard dieron por concluido un show claro en sus intenciones y con mucho para desmenuzar. Si algo está claro, es que Kendrick siempre da que hablar con su arte.

lamarsuperbowl.mp4 El rapero Kendrick Lamar en el show del medio tiempo en el Super Bowl LIX.

El "efecto medio tiempo"

Desde la página oficial de Spotify compartieron algunos números posteriores a la actuación de Lamar en el Super Bowl. Las cifras indican que, luego del show, las reproducciones de las canciones de Kendrick aumentaron en un 175% en la plataforma dentro de Estados Unidos. En la misma línea, todas las canciones tuvieron un resultado similar, y "Not Like Us" aumentó sus streams en un 430%, cifras que responden al "efecto medio tiempo".