Robert Downey Jr. sobre su adicción a las drogas: "Tardé 20 años en volver a ser persona"

Tanto el padre como el hijo reconocen que este último desarrolló esos mismos hábitos desde los ocho años. Un detalle que puede resultar terrorífico, pero que ambos abordan sin truculencia. "Alterábamos nuestra conciencia con sustancias", recuerda Robert Downey Jr. "Yo solo jugaba a un juego de querer apaciguarme a mí mismo, o de seguir colocado, antes de aceptar el hecho de que las cosas se habían salido de madre".

"Sinceramente, y más que otra cosa, lo recuerdo y pienso 'es impresionante que de ahí pudiera salir una película terminada", recuerda. "Pero eso no consiguió detener a los Downey".

Downey padre, sin embargo, consiguió desengancharse a raíz de su matrimonio con Laura Ernst en 1991. Aunque ella murió tres años más tarde, víctima de la esclerosis lateral amiotrófica, el actor de Iron Man asegura que ese fue el primer paso hacia su propio restablecimiento. "Aunque me llevó otros 20 años volver a ser persona, tú y Laura se convirtieron en un punto de estabilidad", reconoce, dirigiéndose a su papá.

Ver cómo su padre asumía su viudez sin recaer en la adicción, añade Downey Jr., le proporcionó un ejemplo a seguir. "Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme", señala. "No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa súper importante".

Como un paso más en este juego de espejos, el repunte en la carrera de Robert Downey Jr. llegó tras su matrimonio con la productora Laura Levin en 2005. Ahora es uno de los actores más queridos del mundo, y Sr. queda como un registró que ajusta de cuentas con su pasado.

Robert Downey Sr. esta disponible en Netflix.