Ale Sergi habló sobre la versión de "Tu misterioso alguien" de Dua Lipa: "No lo podíamos creer"







La cantante sorprendió en su segundo show interpretando el tema de la banda liderada por Sergi y Juliana Gattas.

Ale Sergi dio detalles detrás de lo sucedido el domingo en River Plate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, comentó en Instagram el grupo liderado por Sergi y Juliana Gattas tras que se viralizará la versión de Dua Lipa durante su segundo show en River. “En shock total” y “Todavía no nos recuperamos de esto”, agregaron, además de compartir videos del cover que hizo la cantante británica de su canción lanzada en 2010 como parte del álbum Miranda es imposible!.

Qué dijo Ale Sergi sobre la interpretación de Dua Lipa de "Tu misterioso alguien" Pasada algunas horas, en el día de ayer, Ale Sergi habló con Vuelta y media (Urbana Play) y contó cómo Dua Lipa llegó a interpretar en vivo su canción. “Hace dos semanas nos llamaron para ver si podíamos ir a cantar y nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Dijimos ‘bueno, nada, nos la perdemos’. Y después, el mismo día del concierto, cuando estábamos ya preparándonos para nuestro show, vimos un par de videos que llegaban de que la había tocado en la prueba de sonido. Pero por las dudas no quisimos cantar victoria”, reveló el músico. Y es que, horas antes del segundo concierto, algunas personas publicaron en las redes sociales videos de la prueba de sonido en los que se pudo escuchar a la cantante interpretar “Tu misterioso alguien”.

“¿Ustedes no sabían,cuando los invitaron no les dijeron ‘che, va a hacer ‘Tu misterioso alguien’, vengan?“, comentó Sebastián Wainraich, sorprendido. Sergi le explicó que la propuesta original era que cantaran juntos. Si bien le aseguraron a la producción que para ellos era un honor la invitación, le dijeron que no podían, bajo ningún punto de vista, cancelar sus compromisos en Chile.

Cuando terminaron su show en el país vecino, Juliana le dio un abrazo para celebrar que Dua Lipa cantó su canción. Fue ahí cuando se enteró lo que acababa de suceder en Buenos Aires. “No lo podíamos creer”, aseguró Sergi.

“Lo valoré un montón. Cuando lo escucho digo ‘mirá, se la re escucharon, sacaron el arreglo”, señaló. “Que nos elija a nosotros junto con Soda Stereo... no te la puedo creer”, reflexionó.

Temas Música