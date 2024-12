Duro revés contra Jay-Z: rechazan el intento de desestimar el caso que lo acusa de agresión sexual a una niña de 13 años

La jueza Analisa Torres también rechazó las esperanzas del intérprete de que se hiciera pública la verdadera identidad de Jane Doe (nombre que se le da a la supuesta victima para mantener su anonimato) y de acelerar el proceso. Tras destacar el “peso de los factores”, incluida la naturaleza “altamente sensible y extremadamente personal” de las afirmaciones de Jane Doe, Torres ha decidido que el contexto del asunto “se inclina a favor de permitir que la demandante permanezca anónima , al menos en esta etapa del litigio”.

A medida que en los últimos meses han ido apareciendo más demandas y acusaciones sórdidas contra Combs con detalles de sus “alocamientos” y violencia alimentados por las drogas, una gráfica demanda presentada el 20 de octubre nombraba al rapero por la violación de una niña de 13 años en una fiesta después de los MTV VMAs de 2000 . Similar en detalles a varias de las otras demandas de John Doe y Jane Doe contra Combs, bien conectado, este documento en particular mencionaba a un “Celebrity A” masculino y a una “Celebrity B” femenina como participantes activos en la violación. El 8 de diciembre, una demanda enmendada no daba ninguna indicación de quién podría haber sido “Celebrity B”, pero nombraba a Jay-Z como “Celebrity A”.

La situación de Sean "Diddy" Combs

El ex magnate Combs fue acusado por primera vez de violación y otros abusos en una demanda de 30 millones de dólares que se resolvió rápidamente y que le interpuso su exnovia Cassie Ventura. El rapero de “All About the Benjamins” lo negó todo, pero cambió un poco su tono en el verano cuando las imágenes de 2016 de una cámara de seguridad de un elegante hotel de Los Ángeles revelaron a Combs casi desnudo golpeando a Ventura mientras ella intentaba escapar por un pasillo. Tras las redadas del 25 de marzo realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos en las propiedades de Combs en Los Ángeles y Miami, Combs fue arrestado mientras se encontraba en Nueva York por tráfico sexual y otros cargos.

Combs, que ya está tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y se le han negado repetidamente sus esfuerzos para conseguir una fianza de 50 millones de dólares, está previsto que el juicio penal de Combs, con muchos abogados, comience el 5 de mayo del año próximo. Si se lo encuentra culpable, Combs, de 55 años, podría pasar toda la vida entre rejas.