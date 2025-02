Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y más en la lista de actores mejores pagos de 2024

Encabezando la lista está Johnson, el actor mejor pagado de Hollywood con 88 millones de dólares. Se dice que el luchador convertido en estrella de cine obtuvo la mayor parte de su dinero de un lucrativo acuerdo con Netflix por la comedia de acción Red One , además de tener un porcentaje de las ganancias de Moana 2 .

Muy de cerca, en segundo lugar, se encuentra Ryan Reynolds con 85 millones de dólares. Se dice que su fortuna proviene de ser el productor principal, coguionista y estrella del gran éxito de Marvel Deadpool & Wolverine, así como de su documental Welcome To Wrexham y de su participación en la película familiar IF.