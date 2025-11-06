La cantidad de series que se estrenan año tras año hacen que la competencia sea constante. Las plataformas de streaming trabajan arduamente en elegir las mejores obras para poder entretener a su público y Netflix logró llevar la apuesta más allá con uno de los casos más impactantes de la historia.
La impactante miniserie de Netflix que retrata el asesinato de un presidente de Estados Unidos
La plataforma líder del streaming sumó a su catálogo una producción sobre un trágico e impactante crimen.
Muerte por un rayo es una miniserie de tan solo cuatro episodios que retrata un hecho que marcó la historia de Estados Unidos. Si bien no es un caso que resuene mucho en la actualidad, la obra logra mostrarlo de una manera asombra a sus espectadores.
De qué trata Muerte por un rayo, el estreno de Netflix
Basada en el libro Destiny of the Republic de Candice Milard, adapta a la perfección la trágica etapa presidencial de James Garfield. Fue el vigésimo presidente del país norteamericano y el segundo en ser asesinado en la historia de dicha nación.
Protagonizada por Michael Shannon, quién fue el General Zod en Man of Steel, la primera adaptación de Superman dirigida por Zack Snyder, logra cautivar a todo el público. El cruel y llamativo motivo del trágico asesinato está retratado de una manera muy real, y en pocos episodios logró ser una de las grandes joyas de Netflix.
Netflix: tráiler de Muerte por un rayo
Netflix: elenco de Muerte por un rayo
- Michael Shannon
- Matthew Macfadyen
- Nick Offerman
- Betty Gilpin
- Bradley Whitford
- Shea Whigham
