Este clásico del cine acaba de llegar a Netflix y nadie lo sabe







Es una producción, muy reconocida de 1985 y que sigue atrayendo fans a día de hoy, fue incluida en la plataforma para mejorar el catálogo.

Una famosa saga de ciencia ficción llegó a Netflix, para sumar nuevos fans.

En los últimos meses, Netflix fue cambiando sus catálogo para mejorar su servicio. Entre las numerosas películas que estuvieron entrando y saliendo, hay una saga completa que se sumó hace muy poco y es la favorita de muchas generaciones.

Se trata de una saga que marcó a una época y todavía se menciona en series, publicidades y hasta en charlas del día a día. La historia tiene de todo: humor, ciencia y familia. Lo mejor de su llegada a Netflix es que va a permitir que nuevas audiencias la redescubran.

Volver al futuro Gentileza - Prime Video De qué se trata "Volver al futuro" La película sigue a Marty McFly, un adolescente que tiene una amistad particular con Doc Brown, un científico con ideas loquísimas y poca paciencia para los límites. Doc crea una máquina del tiempo con un auto modificado que puede viajar entre épocas. Durante una prueba, un error inesperado provoca que Marty termine en el año 1955.

Ahí se encuentra con sus padres, cuando todavía estaban en la secundaria y no se conocían. Sin querer, Marty interfiere en su primer encuentro y eso hace que toda su existencia este en juego. Para asegurar que su familia llegue a formarse, va a tener que unirlos y conseguir que se enamoren.

Pero no sólo eso, en medio de la situación va a tener que buscar y encontrar a una versión más joven de Doc y pedirle ayuda para volver a su época.

Tráiler de "Volver al futuro" El tráiler de la atrapante historia de ciencia ficción se puede ver acá: Embed - Back to the Future - Official 40th Anniversary Trailer (2025) Michael J. Fox, Christopher Lloyd Reparto de "Volver al futuro" El reparto está compuesto por: Michael J. Fox como Marty McFly

Christopher Lloyd como Emmett "Doc" Brown

Lea Thompson como Lorraine Baines

Crispin Glover como George McFly

Thomas F. Wilson como Biff Tannen

