El actor Djimon Hounsou habló sobre el racismo sistemático en Hollywood: "Definitivamente estoy mal pagado"

“Es una señal de que el racismo sistémico no es algo que se pueda abordar a la ligera”, añadió. “Está tan arraigado en muchas cosas que hacemos en general. No se puede superar. Simplemente hay que afrontarlo y sobrevivir de la mejor manera posible”.

La carrera de Hounsou en Hollywood incluye grandes éxitos de taquilla como Furious 7 , dos películas de Shazam! , las películas de Marvel Guardians of the Galaxy y Captain Marvel , y las franquicias de terror A Quiet Place: Part II y A Quiet Place: Day One , además del éxito de taquilla ganador del Oscar de Ridley Scott Gladiator . Fue nominado a dos Oscar a mejor actor de reparto gracias a su trabajo en In America y Blood Diamond , esta última coprotagonizada por Leonardo DiCaprio y que recaudó 170 millones de dólares en todo el mundo.

El actor le dijo a The Guardian en 2023 que se siente “tremendamente engañado” en lo que respecta al salario en Hollywood, y explicó: “He crecido en el negocio con algunas personas que son absolutamente adineradas y tienen muy pocos de mis elogios. Así que me siento engañado en términos financieros y también en términos de carga de trabajo”.

“He ido a reuniones con estudios y me dicen: ‘Vaya, nos dio la sensación de que acabas de bajar del barco y luego regresaste [después de 'Amistad']. No sabíamos que estabas aquí como un verdadero actor’”, dijo Hounsou en ese momento. “Cuando escuchas cosas así, puedes ver que la visión que algunas personas tienen de ti, o de lo que representas, es muy limitante. Pero es lo que es. Depende de mí redimirlo”.

“Todavía tengo que demostrar por qué necesito que me paguen”, añadió. “Siempre me ofrecen una suma muy baja: ‘Solo tenemos esto por el papel, pero te queremos mucho y realmente creemos que puedes aportar mucho’… Película tras película, es una lucha. Todavía no he conocido una película que me pague lo justo”.

Hounsou apareció recientemente en las dos películas de Zack Snyder Rebel Moon para Netflix. Sus próximos proyectos incluyen la película de supervivencia Beneath the Storm con Phoebe Dynevor, el thriller The Zealot con Kodi Smit-McPhee y la película de terror The Monster del director de Saw, Darren Lynn Bousman.