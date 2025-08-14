Murió Lorna Raver, actriz recordada por su papel en la película de Sam Raimi "Arrástrame al infierno"







Se puso a las órdenes del director de Evil Dead en este título de terror de culto, donde le echaba una maldición al personaje de Alison Lohman.

La actriz tenia 81 años.

Lorna Raver murió a los 81 años tras una larga carrera en el mundo audiovisual, sobre todo en una gran cantidad de series. No obstante, el personaje por el que será recordado sin duda es el de la aterradora anciana gitana de Arrástrame al infierno, película que Sam Raimi dirigió en 2009.

La muerte de Raver, fue el pasado 15 de mayo, pero se anunció recientemente en la edición de verano de 2025 de la revista SAG-AFTRA (sindicato de actores en EEUU) en la sección Memoriam.

La extensa carrera de Lorna Raver Raver había empezado a trabajar en el teatro, encadenando varias obras dentro del circuito Off-Broadway hasta que pudo debutar frente a las cámaras con un personaje secundario en La oportunidad llama a la puerta (1990), donde interpretaba a la secretaria de Dana Carvey. Tuvo otra aparición destacada en Freeway (1996), protagonizada por Reese Witherspoon y Kiefer Sutherland, aunque por entonces ya se había acostumbrado a encadenar series de televisión. Entre los 90 y los 2000 había intervenido en Ally McBeal o Boston Legal.

A finales de la década siguiente le ofrecieron protagonizar Arrástrame al infierno. “Cuando me topé con el trabajo de Raimi, era tan ignorante sobre el género de terror que nunca había oído hablar de Evil Dead”, recordaría más tarde.

Con Arrástrame al infierno Raimi volvía al cine de terror tras varias películas de Spider-Man, eligiendo a Raver como responsable de la maldición que le echaban a la protagonista, Allison Lohman. Esta banquera le había negado un préstamo a una anciana, Sylvia Ganush, que estaba a punto de perder su casa, y en represalia esta le maldecía dando paso a una delirante serie de acontecimientos.

