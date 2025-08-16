Murió Alberto Martín, icónico actor y galán de telenovela







El artista, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, transitaba un tratamiento intensivo para recuperarse de un tumor.

Alberto Martín falleció en medio de un tratamiento contra un tumor.

A los 81 años de edad, murió el actor Alberto Martín, un histórico galán de televisión, cine y teatro. Su última aparición televisiva había sido en el 2024, en un programa matutino conducido por Carmen Barbieri.

Su muerte fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg: "Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia".

De nombre real Luis Alberto Di Feo y oriundo de la localidad bonaerense de San Martín, su debut actoral fue a los seis años en la película "La muerte está mintiendo". A partir de allí, tuvo una prolífica carrera catapultada durante la década del '70, en donde protagonizó seis películas y 15 series de televisión. Sus últimas apariciones en ficción televisiva fueron en las series "Los ricos no piden permiso", "Quiero vivir a tu lado" y "Pequeña Victoria"

Desde el 2021, al actor le detectaron un tumor en el ojo derecho que se encontraba en tratamiento. Sin embargo, en el último tiempo la enfermedad avanzó y la intensiva terapia que inició lo dejó en un delicado cuadro de salud.

Carmen Barbieri habló tras la muerte de Alberto Martín La vedette y conductora Carmen Barbieri se expresó sobre la muerte de Alberto Martín, con quien compartió escenario y amistad. “Gran tristeza. Mi corazón está roto”, señaló para TN.

En 2024, durante el ciclo matutino que compartieron en televisión, Alberto Martín le propuso matrimonio a Carmen Barbieri mientras se transmitía el programa. Además de tener un anillo, al actor lo acompañaron mariachis. “Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, le dijo Martín a Barbieri, quien explicó: “Es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice mamá. Somos familia”.

