De qué murió Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire y La venganza de los Nerds

El intérprete de 71 años también participó en "The Big Red One" y "Escape from L.A.".

El actor se suicidó, después de una larga lucha contra el trastorno bipolar.

El actor Robert Carradine murió a los 71 años , recordado por su papel de Sam McGuire en la serie "Lizzie McGuire" y por protagonizar la comedia "La venganza de los Nerds" . La noticia fue confirmada por su familia el 23 de febrero de 2026, a través de un comunicado enviado a medios estadounidenses.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban " , expresaron.

En el texto, sus allegados precisaron la causa de muerte: falleció por suicidio después de una larga batalla contra el trastorno bipolar , una enfermedad con la que convivió durante casi dos décadas .

Su círculo más íntimo decidió hacer pública esta información con la intención de contribuir a la concientización : “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, detallaron. Por último, solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento.

Su hermano mayor, el también actor Keith Carradine , declaró que no hay vergüenza en hablar de salud mental y que la intención es que la experiencia de Robert sirva para abrir conversaciones necesarias.

robert carradine

Qué es el trastorno bipolar

El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica y compleja que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo y la conducta. No se trata solo de altibajos emocionales, sino que los episodios pueden ser tan intensos que alteran la vida laboral, familiar y social de quien lo padece, y en los casos más graves ponen en riesgo su vida.

Por un lado están los e pisodios maníacos, que son períodos de euforia anormal o irritabilidad marcada. La persona puede sentirse con una energía desbordante, dormir muy poco sin sentir cansancio, hablar de forma acelerada, tener pensamientos que “corren” sin pausa y asumir conductas impulsivas, de acuerdo con el sitio MedlinePlus.

Es frecuente que haya gastos excesivos, decisiones financieras imprudentes, aumento de la actividad sexual o consumo de alcohol y drogas. En casos severos pueden aparecer delirios o una desconexión con la realidad.

El cuadro puede durar al menos una semana, aunque en algunos casos se extiende durante meses si no recibe tratamiento. Existe también la hipomanía, una forma más leve que dura casi cuatro días y puede pasar inadvertida porque no siempre genera deterioro inmediato, aunque igualmente requiere atención médica.

trastorno bipolar

Los episodios depresivos, por su parte, se caracterizan por tristeza, sensación de vacío, pérdida de interés por actividades antes placenteras, fatiga constante, problemas de concentración, alteraciones del sueño (insomnio o exceso) y cambios en el apetito. También pueden aparecer sentimientos de culpa o inutilidad.

Estos suelen perdurar durante dos semanas, pero puede prolongarse por meses. En muchos pacientes, son más frecuentes y largos que los maníacas.

Algunas personas presentan episodios mixtos, donde síntomas de manía y depresión ocurren al mismo tiempo, lo que aumenta la angustia y el riesgo de conductas impulsivas. También existe el llamado ciclo rápido, cuando se registran cuatro o más fases en un año.

No existe una causa única para el trastorno bipolar, ya que es el resultado de la combinación de varios factores:

Genéticos: tener familiares directos con bipolaridad aumenta el riesgo, aunque no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad.

Biológicos: se identificaron alteraciones en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan el estado de ánimo.

Factores ambientales y eventos vitales estresantes: duelos, traumas, situaciones de alta presión o cambios drásticos pueden actuar como detonantes de un primer episodio.

Alteraciones del sueño: la falta de descanso sostenida puede precipitar episodios maníacos.

El consumo de sustancias es uno de los factores que más complican el curso de la enfermedad. Muchas personas recurren al alcohol o a drogas psicoactivas intentando “regular” su estado de ánimo; por ejemplo, para calmar la ansiedad durante una fase maníaca o aliviar la tristeza en la depresión.

Sin embargo, esto suele empeorar el cuadro porque puede intensificar los síntomas, desencadenar episodios más frecuentes o interferir con la efectividad de los medicamentos.

Depresión

El trastorno bipolar está asociado a una de las tasas más altas de suicidio entre las enfermedades psiquiátricas. El peligro es mayor durante los episodios depresivos, cuando predominan la desesperanza y la sensación de que el sufrimiento no tendrá fin. Pero, también puede existir riesgo durante fases mixtas o incluso maníacas, debido a la impulsividad.

La despedida de su familia y Hilary Duff

Después de confirmarse la muerte de Robert Carradine, su familia difundió un comunicado en el que expresó el dolor por la pérdida y pidió privacidad para atravesar el duelo.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas", detallaron.

Keith Carradine, su hermano mayor, también aclaró que el trastorno bipolar es "una enfermedad que lo afectó profundamente", y que quiere "celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma". "Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, señaló.

robert carradine

El impacto también se sintió entre sus excompañeros de elenco. Hilary Duff, quien interpretó a su hija en "Lizzie McGuire", compartió un mensaje en Instagram en el que recordó el clima que se vivía en el set, junto a un par de fotos del rodaje.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió en la publicación.

This one hurts. It's really hard to face this reality about an old friend. There was so much warmth in the McGuire family and I always felt so cared for by my on-screen parents. I'll be forever grateful for that. I'm deeply sad to learn Bobby was suffering. My heart aches for him , his family, and everyone who loved him.

Por su parte, Jake Thomas, quien dio vida a Matt McGuire en la serie, lo describió como una persona talentosa, excéntrica y profundamente humana.

“Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Era una de las personas más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso, pero, sobre todo, era parte de mi familia”, comenzó y continuó: “Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, otros difíciles y muchas risas en el medio. Lo admiraba de niño y, más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que para él, estaba haciendo algo bien”.