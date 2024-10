El comunicado de L-Gante tras conocerse que no irá a prisión: "Esa mentira se desmoronó"

En el medio del comunicado aseguraron: "Con mentiras, mucha avaricia y el deseo de llenarse los bolsillos a costa, incluso, de la libertad ajena, hicieron que Elián Valenzuela estuviera 100 días tras las rejas. Pero hoy esa mentira se desmoronó". Además, subrayaron que "más fuerte y enfocado que nunca, con un camino lleno de oportunidades por delante, hoy Elián Valenzuela, o el L-Gante, solo tiene una certeza: la de no haber privado de la libertad a nadie".

Por último, cocnluyó con una crítica a los medios de comunicación: "A todos los portales o medios que hacen noticia solo de una condena, Elián es, para la Justicia, inocente y continuará todas las instancias necesarias para probarlo. Elián Valenzuela fue absuelto".

