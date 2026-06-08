La maratón de películas perfecta en Netflix para los fanáticos de Rocky + Agregar ámbito en









La saga que derivó de la icónica historia promete engancharte de principio a fin con mucha lucha y ambición en el cuadrilátero.

Una icónica saga de Hollywood tiene su continuación en Netflix. Gentileza - Netflix

Si se habla de películas que transcurren en el ring, la primera que llega a la cabeza de cualquier persona es "Rocky". Protagonizada por Sylvester Stallone, este film se convirtió en un ícono de Hollywood y, años después de su éxito, una nueva saga decidió continuar con la historia de sus aclamados personajes.

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Se trata de "Creed", una producción disponible en Netflix, que decide ampliar el universo de este boxeador de Filadelfia poniendo el foco en una nueva generación de peleadores. Con tres entregas estrenadas entre 2015 y 2023, la historia tiene rivalidades, conflictos familiares y desafíos personales tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Creed Esta saga expande el icónico universo de "Rocky". Gentileza - Netflix

De qué trata la saga de Creed La trilogía sigue el recorrido de Adonis Johnson, más tarde conocido como Adonis Creed, hijo de Apollo Creed, el histórico campeón que marcó gran parte de la vida de Rocky Balboa. Aunque creció muy lejos de los reflectores del boxeo, el protagonista siente la necesidad de construir su propio camino en el deporte.

En la primera película se puede ver cómo Adonis abandona una carrera estable para perseguir su sueño de convertirse en boxeador profesional. Con ese objetivo viaja a Filadelfia para buscar a Rocky Balboa, el antiguo rival y amigo de su padre. Tras un comienzo áspero, Rocky acepta entrenarlo mientras enfrenta una dura batalla contra una enfermedad.

Ante la presión de cargar con un apellido famoso, Adonis intenta triunfar sin depender de la figura de Apollo, aunque finalmente comprende que aceptar su legado también forma parte de su identidad. La saga cuenta con tres entregas que recorren la trayectoria del nuevo protagonista, enfrentándolo a grandes rivales y obligándolo a cerrar viejas heridas. Protagonizada por Michael B. Jordan, esta nueva franquicia se consolidó como una continuación directa del universo de "Rocky", aunque con una narrativa enfocada más en la búsqueda de la identidad, las segundas oportunidades y la lucha contra los fantasmas del pasado. Netflix: tráiler de Creed Embed - CREED. La Leyenda de Rocky - Tráiler Oficial en español HD Netflix: elenco de Creed Michael B. Jordan como Adonis Creed / Donnie Johnson

Sylvester Stallone como Rocky Balboa

Tessa Thompson como Bianca

Phylicia Rashad como Mary Anne Creed

Tony Bellew como Ricky Conlan

Graham McTavish como Tommy Holiday

Andre Ward como Danny "Stuntman" Wheeler

Wood Harris como Tony "Little Duke" Evers

Gabriel Rosado como Leo Sporino

Ritchie Coster como Pete Sporino

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