Hugh Jackman protagonizará una película basada en "La isla del tesoro" dirigida por Ridley Scott + Agregar ámbito en









Jackman interpretará al icónico pirata Long John Silver en una nueva adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson.

Jackman interpretará a un icónico personaje.

Ridley Scott tiene una nueva película a la vista, y esta vez ha reclutado a Hugh Jackman para protagonizarlo. Según informan medios especializados de Estados Unidos, Jackman protagonizará una nueva adaptación de la clásica novela de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro.

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Jackman interpretará al icónico pirata Long John Silver en la película, que busca distribuidora. Scott ha trabajado tradicionalmente con 20th Century y presentó el proyecto al estudio; sin embargo, dado que 20th Century ahora forma parte del gigante Disney, el estudio no quiso estrenar un proyecto de piratas que pudiera competir con su exitosa franquicia Piratas del Caribe, la cual el estudio tiene la intención de continuar o reiniciar en algún momento en el futuro.

Jack Thorne, aclamado por la cruda miniserie de Netflix Adolescence, escribirá el guion. Será la segunda vez que Jackman interprete a un bucanero icónico; ya interpretó una versión ficticia de Edward "Barbanegra" Teach en la película de fantasía de Joe Wright de 2015, Pan.

¿De qué trata La isla del tesoro? Escrita en 1883 y ambientada en el siglo XVIII, La isla del tesoro narra la historia de Jim Hawkins, hijo de un posadero, que se ve envuelto con una tripulación pirata amotinada liderada por el curtido lobo de mar Long John Silver. La historia contribuyó a establecer varios elementos de la iconografía pirata, como las patas de palo, los loros parlantes y los mapas de tesoros enterrados. Ha sido adaptada al cine en numerosas ocasiones, especialmente en 1950; el actor Robert Newton interpretó a Long John Silver y utilizó su acento natal del oeste de Inglaterra para el personaje, convirtiéndolo en el acento pirata por excelencia.

En las últimas décadas, se ha filmado como La isla del tesoro de los Muppets (con Tim Curry como Silver) y la película de animación futurista El planeta del tesoro, e incluso se ha adaptado libremente para la saga de Star Wars: Skeleton Crew. Una nueva miniserie está en producción, con Hayley Atwell, Jack Huston y David Oyelowo como Silver.

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