Abogado celebró la sentencia a L-Gante: "Condenamos a uno de los cantantes del momento"

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el letrado consideró: "El fallo fue por demás atinado, muy bueno. Nos faltó solamente la sentencia por privación ilegítima de la libertad ", consideró el asesor de Torres, y añadió: "Nosotros pedíamos unas calificaciones más graves , pero eso no te empantana nada".

Tras conocer el veredicto, el cantante aseguró que quiere "probar" su inocencia porque "esto todavía no terminó" y remarcó: "Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan".

"Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo", remarcó en declaraciones a la prensa, a la vez que consideró: "Aprendí que se puede confiar en la Justicia".

En este sentido, resaltó que siempre estuvo "tranquilo" y no sintió "miedo de ir a prisión".