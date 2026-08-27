Barreda, el asesino que vuelve al centro de la escena Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









Daniela Goggi reconstruye en “Barreda” la historia del odontólogo que asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra. Con Luis Machín al frente de un sólido elenco, el film revisita uno de los crímenes más estremecedores de la historia argentina. También se estrenan “Lu & Pau”, “La niña del azúcar” y “El temblor”.

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la película de Daniela Goggi, que revisita uno de los crímenes más impactantes de la historia argentina.

La Plata, noviembre de 1992. Un hombre mató a tiros a su mujer, sus hijas y la suegra. Irónicamente, el arma era un regalo de la suegra. Detenido, dijo que las mató porque estaba harto de sus humillaciones. Quienes le creyeron también creyeron entenderlo. Lo santificaron como un mártir del matrimonio. Otros lo tomaron para la farra. La policía y los jueces no le creyeron, ni lo vieron tan loco, por tanto inimputable, como pretendía su abogado, así que en 1995 lo condenaron a cadena perpetua. Pero entre el 2x1, la buena conducta y una mujer floja de tornillos que salió de garante, con solo 17 años en la cárcel pasó a domiciliaria. Al poco tiempo se peleó con la mujer y lo devolvieron a la cárcel. Ya viejo terminó sus días abandonado en un asilo.

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Esa es la historia del doctor Ricardo Barreda, antes prestigioso odontólogo, fachero, mandón, chinchudo y mujeriego, que a mitad de la vida se le dio por aborrecer a su propia familia y “se colgó en un agujero negro”. “El dentista se colgó silbando bajo a Beethoven”, agregaba la canción. Colgarse, no de una cuerda, sino de un encierro mental.

Ahora Daniela Goggi, buena directora, organiza en un vaivén lo que Barreda contaba y lo que probablemente haya sucedido. Una hija estaba por casarse e irse del hogar (justo esa que alguna vez lo admiró tanto como para seguir su misma profesión). La otra también pensaba irse, y la mujer con la suegra proponían con toda lógica vender la casa y mudarse a una más chica. Son leyes de la vida que cualquier hombre normal acepta, pero este sujeto habrá sentido que lo querían bajar del pedestal y decidió “aplicarles un castigo”.

Goggi propone esta mirada y Luis Machín la asume de un modo perfecto. El no se parece a Barreda pero compone muy bien la imagen del psicópata camino al estallido. Carla Peterson, Maite Lanata, Margarita Páez, muestran cómo madre e hijas intentan acercarse y a la vez le temen. Paola Barrientos compone a la amiga intrigante que con sus fantasías místicas alimenta los delirios del doctor. Esa mujer existió de veras, aunque parezca imposible que un hombre de formación científica pudiera aceptar sus disparates. Película bien armada, bien equilibrada y expuesta, sin frases hechas y con una música que transita desde Mozart a Wagner pasando por Banana Pueyrredón, “Barreda” se sigue con interés y con dolor, y deja pensando. Se estrena en Amazon Prime Video. Merece estar también en los cines y en los debates públicos.

Otros estrenos Dos mujeres asaltan una financiera pero en la huida se les descompone el auto y empiezan a discutir entre ellas mientras la policía se acerca. ¿Cómo llegaron a esa instancia? Es lo que cuenta “Lu & Pau”, con Jazmín Stuart y Lorena Vega, filmada entre El Dorado y Puerto Esperanza (Misiones dedica un buen sistema de apoyo a la actividad audiovisual). Básicamente, ellas deben juntar plata como sea para coimear a un fiscal y así liberar a una tercera, que en off va comentando la historia. Y el “como sea” abarca casi todo lo que el lector imagina. Quizá no sea lo mejor del prolífico Nicanor Loreti, los diálogos se extienden más de lo necesario y el conjunto es “medio desparejo”, como dice el fiscal mirando un amontonamiento de dólares, pero es entretenido, tiene una creciente expectativa, y hasta incluye una inesperada mención del cuento “Hoichi el desorejado”, aquí conocido gracias a la vieja película de Masaki Kobayashi “Kwaidan, historias de fantasmas”. Loreti sabe de cine.

También con fantasmas es “La niña del azúcar”, una historia de apariciones inquietantes y desapariciones difíciles de resolver, que transcurre en Iquitos, la puerta peruana al Amazonas. Esa niña pertenece a las leyendas del lugar, la tomó el escritor Javier Velázquez para uno de sus relatos más celebrados, y ahora él mismo la llevó al cine. El hombre es buen narrador (suyo es el guión de “Cementerio general”, la película de terror más taquillera del cine peruano) y aquí reverdece sus laureles. Nativo de Iquitos, donde sigue viviendo, sabe cómo sacarle el jugo a la ciudad logrando un cine de terror amazónico muy particular. Coproducción peruano-argentino-española, nuestro principal aporte es el actor Pepe Monje, pero no diremos qué papel interpreta, ni cómo termina. Esto forma parte del misterio. Por último, un documental que detalla experiencias clínicas del propio director a lo largo de su vida, hasta llegar a una aceptación superadora: “El temblor”, de Santiago Van Dam, explicación de la epilepsia a través de especialistas y de enfermos. Van Dam la sufre, o mejor dicho a esta altura ya convive con ella, como lo hizo Fiodor Dostoievski, el gran escritor ruso. Ese rumbo lleva la película, que además de información médica y registro de otras experiencias tiene su parte humorística, como la escena en que una chica propone entre risas hacer “una juntada de epilépticos”. Un verdadero ejemplo. Dicho sea de paso, la enfermedad no le impide a Van Dam, entre otras actividades, ser escritor, guionista e incluso director. Recuérdese, por ejemplo, “Ojalá vivas tiempos interesantes”. “Barreda” (Argentina, 2026); Dir.: Daniela Goggi; Int.: Luis Machin, Carla Peterson, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Alberto Ajaka. “El temblor” (Argentina, 2026); Dir.: Santiago Van Dam; documental. “La niña del azúcar” (Perú- Argentina- España, 2026): Dir. Javier Velázquez Varela; Int.: Cindy Díaz, Mac Clotet, María Jesús Rentería, Pepe Monje, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán “Lu & Pau” (Argentina, 2026); Dir.: Nicanor Loreti; Int.: Jazmín Stuart, Lorena Vega, Demian Salomon, Paula Manzone, Fabian Forte.

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