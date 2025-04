El creador de "Black Mirror" habló sobre el regreso de la serie: el episodio secuela de "USS Callister", el uso de IA y más

La secuela, "USS Callister: Into Infinity" , es el episodio final de la próxima temporada 7 y presenta a la mayor parte del elenco que regresa, excepto a Jesse Plemons y Michaela Coel . "Robert Daly ha muerto, pero ahora la tripulación del USS Callister, liderada por la capitana Nanette Cole ( Cristin Milioti ), está varada en un universo virtual infinito, luchando por sobrevivir contra 30 millones de jugadores", dice la sinopsis.

Habiendo pasado gran parte de sus últimos 15 años escribiendo una serie de antología, Brooker dijo que disfrutó la oportunidad de escribir para los mismos personajes una segunda vez.

Sobre películas antiguas y la IA

Brooker dijo que la temporada 7 difiere más de la temporada pasada que de las series anteriores de Black Mirror, que se han estado transmitiendo durante casi 15 años, primero en Channel 4 y luego en Netflix.

“La sexta temporada fue como 'Red Mirror' en el sentido de que teníamos más terror y menos énfasis en las historias tecnológicas”, añadió Brooker. “Sabía desde el principio que se parecería más al Black Mirror original , sin duda en cuanto a ese enfoque tecnológico. Así que, en cierto modo, hay menos diferencia entre la séptima temporada y, digamos, la tercera o la segunda, que entre la séptima y la sexta”.

Como siempre, algunos episodios son “un poco impactantes” mientras que otros tienen un “registro ligeramente diferente y son más reflexivos”, explicó Brooker. Sobre esto último citó dos episodios que rinden homenaje a la tecnología antigua: “Hotel Reverie”, que trata de una nueva versión inmersiva de una película británica en blanco y negro, y “Eulogy”, sobre un hombre aislado (Paul Giamatti) al que se le presenta un sistema innovador que permite a los usuarios ingresar a fotografías antiguas.

Respecto de estos dos, Brooker dijo que se inspiró en el documental Get Back sobre The Beatles de Peter Jackson, que remasterizó horas y horas de material antiguo de los Fab Four.

La inteligencia artificial aparecerá con frecuencia en la temporada 7 y, habiendo sido él mismo parte de la huelga de escritores de 2023, Brooker ha tenido tiempo para reflexionar sobre el impacto del episodio de la temporada 6 "Joan is Awful", que comenzó a desarrollarse ante sus ojos cuando las barreras de seguridad de la IA se convirtieron en una parte clave de las negociaciones entre WGA y SAG-AFTRA.

“Aproximadamente un mes después de terminar ["Joan es Horrible"], se lanzó ChatGPT y fue una locura que coincidiera con las huelgas”, añadió. “El debate ha sido fascinante”.

Brooker aborda los avances de la IA con una mezcla de asombro y horror creciente. "Veo el valor de la IA como herramienta, pero creo que la humanidad debería diseñar herramientas para que las utilicen los humanos, y me preocupa que se empiece a excluir a las personas de la ecuación".

La séptima temporada de Black Mirror llega a Netflix el 10 de abril.