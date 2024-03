El creador de "Narcos" prepara una nueva serie al estilo "Peaky Blinders"

Brancanto hizo el anuncio en los últimos minutos de su charla en Series Mania, que se centró en su nuevo programa de MGM+ Hotel Cocaine , una de las series destacadas en la programación de competencia del festival de televisión francés. Se negó a dar muchos detalles sobre su nuevo proyecto, excepto mencionar el título provisional del programa – The Westies – y que la serie seguirá a las “temibles pandillas irlandesas” en Nueva York a finales del siglo XIX.

Martin Scorsese representó la misma época en su película Gangs of New York, nominada al Oscar en 2002, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis. La película sigue el ascenso de las pandillas irlandesas, impulsadas por la inmigración masiva a finales del siglo XIX y sus luchas de poder con otros grupos criminales en el área alrededor del vecindario Five Points del bajo Manhattan.