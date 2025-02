El creador de "Peaky Blinders" habló sobre el futuro de la serie tras la película de Netflix

Dijo: "Diría que esto no es así, pero es fantástico. Creo que tenemos a los mejores actores británicos todos en un solo lugar . El material que estoy viendo, las tomas preliminares, los montajes, nadie quedará decepcionado.

peaky blinders pelicula.webp Cillian Murphy y Steven Knight en el set de la película de Peaky Blinders.

La película llega después de que el programa de televisión Peaky Blinders de la BBC terminara con su sexta temporada en 2022. Escrita por Knight y dirigida por Tom Harper de la primera temporada de Peaky, verá a Cillian Murphy nuevamente en la pantalla como el líder de la familia de gánsteres de Birmingham, Tommy Shelby, junto con otros miembros del elenco que regresan, Stephen Graham y Sophie Rundle.

También habrá algunas caras nuevas entre los Shelby, incluidos Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo, quienes se unen al elenco en papeles aún desconocidos. Los detalles de la trama aún son un secreto, aunque Knight ha dicho que está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué pasará con Peaky Blinders después de la película?

Knight ya había insinuado que la película no sería lo último que veríamos ambientado en el mundo de los gánsteres de Birmingham de principios del siglo XX. En diciembre de 2024, Knight mencionó que podría haber otro programa de Peaky Blinders que se centre "en la nueva generación". Más tarde ese mes, le dijo a Times Radio que la próxima película "no será el final" .

Cuando se le preguntó en BBC Breakfast qué sucede después de los créditos finales de la película, Knight dijo: "No ha terminado, digámoslo así. No me está permitido anunciarlo, pero digamos simplemente que el mundo de Peaky continuará".

La película Peaky Blinders se estrenará este año, pero no se ha confirmado una fecha.