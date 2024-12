El creador de "Peaky Blinders" reveló planes posteriores a la película y la posibilidad de una nueva serie

“Nos vamos a centrar en la nueva generación en una serie que se desarrollará después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, ¿quién sabe? ¿Por qué no una línea de ropa?”, dijo, según lo traducido por ScreenRant .

Además del comentario de Knight en la entrevista, la diseñadora de cabello y maquillaje Nadia Stacey publicó recientemente sobre el final de la película, comenzando el título con "THE IMMORTAL MAN - Peaky Blinders la película", insinuando un posible título para el próximo proyecto.

