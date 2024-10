El creador de "Peaky Blinders" ya no será parte de la película de "Star Wars" protagonizada por Daisy Ridley

No hay ninguna película de Star Wars programada para estrenarse hasta The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau en mayo de 2026, que, si llega a tiempo, pondrá fin a una brecha de siete años. Se cree que hay varias más en desarrollo, incluidas las de los directores Taika Waititi, Donald Glover, Patty Jenkins, Rian Johnson y James Mangold.