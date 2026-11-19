Fenómeno imparable: la superproducción más cara de Prime Video recupera la cima del streaming con su temporada 3 + Agregar ámbito en









La producción basada en el universo de Tolkien volvió a captar la atención internacional con nuevos conflictos, incorporaciones y una historia decisiva.

Los paisajes, el vestuario y los efectos visuales forman parte de la identidad estética de esta ambiciosa ficción. Prime Video

Prime Video atraviesa uno de sus momentos más fuertes en materia de audiencia gracias al regreso de una de sus apuestas más ambiciosas. La producción volvió a ubicarse en los primeros puestos de popularidad después de un estreno que reactivó el interés de los espectadores y renovó la conversación alrededor de su catálogo.

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Se trata de una de las inversiones más grandes de la historia del entretenimiento televisivo, una apuesta que combina escenarios monumentales, efectos visuales, vestuario de época y un universo narrativo con millones de seguidores en todo el mundo. Su regreso también representa una nueva oportunidad para recuperar a quienes siguieron sus primeras entregas y sumar espectadores que todavía no se habían acercado a esta historia.

La superproducción de fantasía volvió a captar la atención de los suscriptores tras su esperado regreso a la pantalla. Prime Video Vuelve la Tierra Media: Los Anillos de Poder La serie que recuperó el protagonismo es El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la ficción creada por J. D. Payne y Patrick McKay a partir del universo literario de J. R. R. Tolkien. Su tercera temporada debutó el 11 de noviembre de 2026 y consiguió posicionarse nuevamente en lo más alto del catálogo de Prime Video.

La producción regresó al primer puesto de popularidad de la plataforma después de la publicación de sus primeros cuatro capítulos. También figura entre los contenidos destacados de Prime Video Argentina. El desempeño resulta significativo si se tiene en cuenta el recorrido de la ficción. Su primera temporada, estrenada en septiembre de 2022, superó los 150 millones de visualizaciones.

La producción es considerada una de las más costosas de la televisión. Su escala se aprecia en los grandes escenarios, las secuencias de batalla, el diseño de criaturas y la reconstrucción de distintas regiones de la Tierra Media. Esa apuesta económica es parte de su identidad, aunque el presupuesto por sí solo no garantiza el éxito: la recepción del público también depende de la historia, los personajes y el ritmo narrativo.

En esta nueva etapa, la trama avanza cinco años después de la caída de Eregion. Sauron extendió su influencia y busca concretar uno de los objetivos centrales de la mitología de Tolkien: la creación del Anillo Único. Desde Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja para conseguir un poder capaz de someter a los pueblos que todavía resisten. Calendario oficial: cuándo salen los próximos capítulos en Argentina La tercera temporada cuenta con ocho episodios distribuidos en tres fechas de estreno. A diferencia de los lanzamientos tradicionales que publican un capítulo por semana, Prime Video eligió comenzar con cuatro entregas juntas y completar el calendario durante noviembre. Para los espectadores argentinos, las fechas son las siguientes: miércoles 11 de noviembre: episodios 1, 2, 3 y 4. Ya disponibles.

miércoles 18 de noviembre: episodios 5 y 6.

miércoles 25 de noviembre: episodios 7 y 8, que cerrarán la temporada. Elenco de La Tierra Media: Los Anillos de Poder Morfydd Clark: interpreta a Galadriel, una de las figuras centrales de la resistencia contra Sauron

Charlie Vickers: vuelve como Sauron, el Señor Oscuro que busca completar su dominio

Robert Aramayo: encarna a Elrond, el líder élfico que participa en la defensa de los pueblos libres

Ismael Cruz Córdova: interpreta a Arondir, el elfo que también enfrenta el avance de las fuerzas oscuras

Daniel Weyman: regresa como Gandalf, el mago que interviene en los acontecimientos de Rhûn

Owain Arthur: vuelve a ponerse en la piel de Durin IV, príncipe de los enanos

Cynthia Addai-Robinson: interpreta a Míriel, vinculada a las disputas por el poder en Númenor

Trystan Gravelle: regresa como Ar-Pharazôn Trailer de La Tierra Media: Los Anillos de Poder