El director francés Luc Besson fue absuelto de todos los cargos en un caso de violación

El fallo fue emitido el miércoles (21 de junio) por la Cour de Cassation, el Tribunal Supremo de Francia. El escrito judicial, replicado por Variety, dice que “tras examinar la admisibilidad del recurso y los expedientes de la instrucción, la Cour de Cassation ha determinado que no existe, en la actualidad, medio alguno que permita la admisión de la apelar." Como parte del fallo, se ordenó a Van Roy que pague a Besson 2.500 euros.

La batalla legal comenzó con las denuncias policiales de Van Roy presentadas en mayo y julio de 2018. El fiscal de París desestimó el caso después de una investigación de nueve meses en febrero de 2019, alegando falta de pruebas. Luego, Van Roy presentó una denuncia civil por los mismos cargos en marzo de 2019, que una vez más fue desestimada después de una investigación de tres años en diciembre de 2021 e involucró audiencias con testigos, incluida la ex esposa de Besson, el actor y director Maïwenn ("Jeanne du Barry" ), con quien tiene una hija; y su expareja Anne Parillaud, actriz con la que tiene dos hijos. También incluyó peritajes de la parte civil y un interrogatorio a Besson. Van Roy luego apeló el fallo y volvió a perder.

La actriz que tuvo un pequeño papel en “Valerian and the City of a Thousand Planets”, alegó que ella y Besson tuvieron una relación abusiva que comenzó en el rodaje de “Valerian” y culminó en una violación la noche del 17 de mayo. 2018, en el Hotel Bristol de París.

“Esta decisión confirma la destitución a favor de Luc Besson y confirma todas las decisiones de los últimos cinco años que lo declararon inocente”, dijo el abogado de Besson, Thierry Marambert, en un comunicado enviado a Variety.

“Por lo tanto, pone fin definitivamente a este procedimiento iniciado en 2018, durante el cual Luc Besson fue absuelto sistemáticamente por todos los magistrados que examinaron el caso”, continuó Marambert.